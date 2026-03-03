Дерматолог ответила, как избавиться от черных точек

Дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала Pravda.Ru, как бороться с черными точками в домашних условиях.

«Черные точки — это закрытые комедоны. Это не что иное, как кожное сало и грязь, которые при недостаточном уходе скапливаются в порах и окисляются, образуя темный налет», — пояснила эксперт.

Егорова рекомендует при мелких черных точках умываться с энзимной пудрой, а при глубоких комедонах обратиться к специалисту.

Если вы все же решаете удалить комедоны самостоятельно, важно соблюдать стерильность: используйте ватный диск с хлоргексидином либо стерильную ложечку — ее нужно предварительно прокипятить не менее 40 минут.