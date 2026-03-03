Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Дерматолог ответила, как избавиться от черных точек
Здоровье

3 марта, 18:35

1 мин.

Дерматолог ответила, как избавиться от черных точек

Кристина Гергис
Автор
Маска от черных точек
Фото FabrikaCr, iStock

Дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала Pravda.Ru, как бороться с черными точками в домашних условиях.

«Черные точки — это закрытые комедоны. Это не что иное, как кожное сало и грязь, которые при недостаточном уходе скапливаются в порах и окисляются, образуя темный налет», — пояснила эксперт.

Егорова рекомендует при мелких черных точках умываться с энзимной пудрой, а при глубоких комедонах обратиться к специалисту.

Если вы все же решаете удалить комедоны самостоятельно, важно соблюдать стерильность: используйте ватный диск с хлоргексидином либо стерильную ложечку — ее нужно предварительно прокипятить не менее 40 минут.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Красота
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Читайте далее
Эндокринолог ответила, почему молодые люди все чаще страдают диабетом
Следующий материал
Эндокринолог ответила, почему молодые люди все чаще страдают диабетом
Последние новости
9 июн 18:30
Врач-эндокринолог рассказал, что использование электронных сигарет может привести к ожирению
8 июн 16:45
Врач ответила, что полезнее: триатлон или отдельные дисциплины
7 июн 14:30
Терапевт опровергла миф про запрет на спорт при гипертонии
6 июн 19:00
Реабилитолог объяснил пользу скандинавской ходьбы
3 июн 16:30
Атлет рассказал, в какое время летом лучше не выходить на пробежку