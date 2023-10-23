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Сегодня, 16:45

Врач объяснила, что такое синдром раздраженного кишечника

Мария Маковей
Автор
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Фото istockphoto.com

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это довольно распространенное заболевание, которое встречается в основном у людей в возрасте 25-45 лет. В беседе с Life.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что такое СРК и почему он возникает.

По мнению доктора, синдром раздраженного кишечника — это функциональное расстройство, сопровождающееся болями в животе, урчанием в кишечнике, газообразованием, диареей или запором. СРК может быть вызван стрессом, неправильным питанием, вредными привычками, малоподвижным образом жизни или перенесенными кишечными инфекциями.

«Все это негативно отражается на составе микробиоты кишечника и его работе, а также в целом на самочувствии человека. При синдроме раздраженного кишечника человек быстрее утомляется, у него может начаться бессонница», — объясняет гастроэнтеролог.

К сожалению, лекарства от СРК не существует. Поэтому доктор Кашух советует придерживаться здорового образа жизни и особое внимание уделять рациону. И ни в коем случае не заниматься самодиагностикой, так как симптомы раздраженного кишечника очень схожи с признаками более серьезных заболеваний ЖКТ.

Ранее нутрициолог перечислила продукты, улучшающие здоровье кишечника.

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