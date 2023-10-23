Врач назвал тревожный для организма сигнал после употребления алкоголя

Нарушение сердечного ритма после выпитого алкоголя происходит из-за предрасположенности человека к сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом порталу «МедикФорум» рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Алексей Утин.

По словам эксперта, неприятные ощущения могут возникнуть на следующий день или ночь после принятия алкоголя. Кардиолог уточнил, что особенно сильно они проявляются после большого количества выпитого.

«Нарушение ритма сердца, возникающее после чрезмерного употребления спиртного, называется «синдром праздничного сердца» (СПС). В этом случае нарушением чаще всего является приступ мерцательной аритмии», — подчеркивает специалист.

Во время приступа мерцательной аритмии может сложиться ощущение, что сердце выпрыгивает из груди. Кроме того, появляется одышка, тяжесть или боли в груди. При таких симптомах врач советует незамедлительно вызвать скорую помощь. По его словам, нарушение сердечного ритма может привести к тромбообразованию, из-за чего вырастают риски инфаркта и инсульта.