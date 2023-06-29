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Сегодня, 06:30

Что приготовить из творога? 4 рецепта вкусных блюд

Тамара Рау
Семейный терапевтический нутрициолог
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Свежий творог с клубникой и кокосом
Фото istockphoto.com/vaaseenaa

Творог — универсальный и полезный продукт. Из него получаются вкусные намазки для бутербродов, ароматная выпечка и десерты, за которые не стыдно даже вечером. Эти четыре рецепта помогут оценить продукт с разных вкусовых сторон.

Намазка из творога с зеленью

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;
  • йогурт — 50 г;
  • зелень (укроп, петрушка, базилик) — пучок;
  • чеснок — зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.
Намазка из творога с зеленью
Фото istockphoto.com/MarianVejcik

Приготовление:

  1. Зелень мелко нашинкуйте, чеснок пропустите через пресс.
  2. Взбейте творог с йогуртом с помощью погружного блендера.
  3. Введите заготовку из зелени и чеснока, посолите, поперчите и перемешайте.
  4. Подавайте намазку вместе с тостами из цельнозернового хлеба или крекерами.
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Ленивые лепешки с творогом

Ингредиенты:

  • творог 5% — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 50 г;
  • молоко — 50 мл;
  • мука — 2 ст. л.;
  • укроп — маленький пучок;
  • чеснок — зубчик;
  • сода — 1/3 ч. л.;
  • соль — по вкусу.
Красивая лепешка на тарелке
Фото istockphoto.com/nata_vkusidey

Приготовление:

  1. Творог соедините с яйцами и молоком.
  2. Введите мелко натертый сыр, нашинкованный укроп и измельченный чеснок.
  3. Просейте муку, добавьте соду и замешайте однородное тесто.
  4. Жарьте лепешки на раскаленном оливковом масле до золотистого цвета.

Печеные яблоки с творогом

Ингредиенты:

  • яблоки — 4 шт.;
  • творог — 150 г;
  • мед — 2 ст. л.;
  • грецкие орехи — 1 горсть.
Печеные яблоки с творогом
Фото istockphoto.com/Elena_Danileiko

Приготовление:

  1. У чистых яблок извлеките сердцевину так, чтобы нижняя часть осталась целой.
  2. Творог взбейте с медом в гладкую массу.
  3. Орехи измельчите и смешайте со сладким творогом.
  4. Распределите начинку по яблокам и переложите заготовку в форму для запекания.
  5. На дно формы налейте чистую воду так, чтобы уровень жидкости не превышал 1 см.
  6. Запекайте яблоки 20 минут при 180°C.
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ПП-рафаэлло

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;
  • кокосовая стружка — 100 г;
  • мед — 4 ст. л.;
  • миндаль — 40 г;
  • экстракт ванили — по вкусу.
Рафаэлло из творога
Фото istockphoto.com/La_vanda

Приготовление:

  1. Смешайте творог с медом и ванильным экстрактом. Взбейте смесь в гладкую массу.
  2. Сформируйте из заготовки шарики и поместите внутрь миндаль.
  3. Обваляйте заготовки в кокосовой стружке и подавайте.
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