4 рецепта питательных салатов: подборка от нутрициолога

В зимнее время года особенно важно, чтобы еда была питательной и полезной. Вместе с нутрициологом собрали рецепты салатов, которые помогут восполнить энергию, насытить организм и утолить чувство голода.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Для красивого оформления выложить заправленный салат в кулинарное кольцо и придать ему форму.

Выложить нарезанные ингредиенты в миску, добавить бланшированный горошек, майонез. Посолить и поперчить по вкусу.

Шумовкой переложить горошек в холодную воду на 2-3 минуты, аккуратно извлечь и дать воде стечь.

Затем добавить горошек (не размораживать заранее). Варить 2-3 минуты.

Репу и морковь промыть, очистить от кожуры, плотно завернуть в пергамент и запечь в духовке при температуре 180-200 градусов до готовности.

Ингредиенты:

кокосовое, тыквенное или оливковое масло для заправки — 1 ст. л.;

свежая зелень для украшения — по желанию;

зеленая гречка или киноа — 100 г;

Брокколи, спаржу, кабачок можно заменить на любые доступные овощи.

Способ приготовления:

Промыть киноа/гречку и замочить на ночь. После воду слить, снова промыть и отварить с 1/4 чайной ложки соли.

Нарезать лук и редис полукольцами, соединить уксус и воду в миске.

Добавить щепотку соли и редис с луком. Оставить мариноваться минимум на 30 минут.

Нарезать брокколи на небольшие соцветия, кабачки — кубиками, спаржу — на брусочки по 3 см.

Разогреть масло, добавить специи и мелко нарезанный зубчик чеснока.

Добавить брокколи, спаржу и кабачок, прогреть на масле со всеми специями две минуты на среднесильном огне до мягкости, но без образования коричневых корочек.

Добавить кокосовое молоко, щепотку соли и готовить овощи 5-7 минут на среднем огне до состояния аль денте.

Положить на тарелку крупу, сверху — овощи, лук с редисом.

Украсить можно мелко порубленной свежей зеленью.