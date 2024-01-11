4 рецепта питательных салатов: подборка от нутрициолога
В зимнее время года особенно важно, чтобы еда была питательной и полезной. Вместе с нутрициологом собрали рецепты салатов, которые помогут восполнить энергию, насытить организм и утолить чувство голода.
Оливье с говяжьим языком
Ингредиенты:
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замороженный горошек — 30-40 г;
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репа — 80 г;
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морковь — 40 г;
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отварное яйцо — 1/2 шт.;
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соленый огурец — 60 г;
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говяжий язык отварной — 90 г;
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домашний майонез — 1-2 ст. л.;
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черный перец горошком — 2-3 шт.;
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соль, черный молотый перец, зелень (петрушка/укроп/лук зеленый) — по вкусу.
Способ приготовления:
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Репу и морковь промыть, очистить от кожуры, плотно завернуть в пергамент и запечь в духовке при температуре 180-200 градусов до готовности.
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Вскипятить воду, добавить лавровый лист, перец и щепотку соли.
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Затем добавить горошек (не размораживать заранее). Варить 2-3 минуты.
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Шумовкой переложить горошек в холодную воду на 2-3 минуты, аккуратно извлечь и дать воде стечь.
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Нарезать небольшими кубиками охлажденный говяжий язык (заранее отваренный), половинку отварного яйца, соленый огурец, запеченную морковь и репу.
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Выложить нарезанные ингредиенты в миску, добавить бланшированный горошек, майонез. Посолить и поперчить по вкусу.
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Смешать до однородного состояния.
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Для красивого оформления выложить заправленный салат в кулинарное кольцо и придать ему форму.
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По желанию украсить зеленью.
Салат-конструктор
Ингредиенты:
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зеленая гречка или киноа — 100 г;
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кабачок — 1 шт.;
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брокколи — 6 соцветий;
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спаржа — 4 стебля;
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кокосовое молоко — 60 мл;
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чеснок —1 зубчик;
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масло гхи/авокадо — 2 ст. л.;
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любые специи —1/2 ч. л.;
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свежая зелень для украшения — по желанию;
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кокосовое, тыквенное или оливковое масло для заправки — 1 ст. л.;
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лук —1 шт.;
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редис — 2 шт.;
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яблочный натуральный уксус — 50 мл;
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вода — 50 мл;
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соль — щепотка.
Брокколи, спаржу, кабачок можно заменить на любые доступные овощи.
Способ приготовления:
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Промыть киноа/гречку и замочить на ночь. После воду слить, снова промыть и отварить с 1/4 чайной ложки соли.
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Нарезать лук и редис полукольцами, соединить уксус и воду в миске.
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Добавить щепотку соли и редис с луком. Оставить мариноваться минимум на 30 минут.
-
Нарезать брокколи на небольшие соцветия, кабачки — кубиками, спаржу — на брусочки по 3 см.
-
Разогреть масло, добавить специи и мелко нарезанный зубчик чеснока.
-
Добавить брокколи, спаржу и кабачок, прогреть на масле со всеми специями две минуты на среднесильном огне до мягкости, но без образования коричневых корочек.
-
Добавить кокосовое молоко, щепотку соли и готовить овощи 5-7 минут на среднем огне до состояния аль денте.
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Положить на тарелку крупу, сверху — овощи, лук с редисом.
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Украсить можно мелко порубленной свежей зеленью.
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Заправить кокосовым, тыквенным или оливковым маслом.
Салат из печени трески
Ингредиенты:
-
печень трески консервированная — 150 г;
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яйца отварные — 5 шт.;
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огурец свежий — 1 шт.;
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помидор — 1 шт.;
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салат — 2 листа;
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авокадо — 1 шт.;
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соль, перец — по вкусу;
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желток перепелиный — 2 шт.;
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яблочный уксус — 1 ч. л.;
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сироп стевии — 1 ч. л.;
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горчица зернистая — 1 ч. л.;
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масло конопляное — 50 мл.
Способ приготовления:
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Нарезать печень, авокадо, яйца, огурцы и помидоры.
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Соединить все в миске и перемешать.
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Добавить измельченные листья салата (нарезать или порвать на кусочки).
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Смешать в блендере все ингредиенты для соуса: желток, яблочный уксус, сироп стевии, горчицу и конопляное масло.
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Заправить салат и посолить по вкусу.
Салат с индейкой и ананасами
Ингредиенты:
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филе индейки — 300 г;
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свежий ананас — 200 г;
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морковь — 1 шт.;
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огурец — 1 шт.;
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куркума, соль, перец, мускатный орех, красная паприка — по вкусу;
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масло гхи — 1 ст. л.;
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масло авокадо нерафинированное — 1 ст. л.;
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кунжут — 20 г.
Способ приготовления:
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Филе индейки промыть. Натереть специями и маслом гхи.
-
Поставить в духовой шкаф на 30 минут при температуре 180 градусов.
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Нарезать огурец и морковь соломкой.
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Обжарить морковь на сковороде с маслом гхи. Добавить специи по вкусу.
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Запеченное филе нарезать кусочками и смешать с овощами.
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Ананас нарезать треугольниками и добавить в салат.
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Заправить маслом авокадо и добавить семена кунжута.