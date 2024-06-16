Как приготовить холодный борщ: 3 простых рецепта от нутрициолога

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Горячим супом в знойную летнюю жару не спастись, а вот холодным борщом — легко. Он не только помогает охладиться, но и приносит пользу организму.

Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк рассказываем, чем полезен холодный борщ, кому не следует его есть, а также делимся тремя рецептами летнего блюда.

Польза и вред холодного борща

В холодном борще овощи и приправы богаты полезными веществами, такими как витамины А, В, С, К, пантотеновая и фолиевая кислоты, каротиноиды, аминокислоты, фосфор, магний, кальций и калий.

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Кроме того, при приготовлении блюда используются свежие продукты, не подвергшиеся термической обработке. Поэтому холодный борщ обладает массой полезных свойств. Например, фолиевая кислота необходима для здоровья женской репродуктивной системы, фосфор и магний — для нервной системы. Кальций и калий способствуют укреплению костей, а витамин А нужен для поддержания иммунитета, здорового состояния кожи и глаз.

Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно быть аккуратными с блюдом. Холодный борщ может спровоцировать колики. Также с особой осторожностью следует есть блюдо тем, кто страдает аллергией на ингредиенты или имеет индивидуальную непереносимость.

Рецепты холодного борща

Холодный борщ на кефире

Ингредиенты:

свекла — 250 г;

огурцы — 200 г;

картофель — 350 г;

кефир -1 л;

минеральная вода — 500 мл;

вареная колбаса — 230 г;

яйца — 3 шт.;

зеленый лук — 20 г;

укроп — 20 г;

петрушка — 15 г;

соль, перец — по вкусу.

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Способ приготовления:

Картофель и свеклу отварить, яйца сварить вкрутую и все остудить. Огурцы, колбасу и яйца нарезать мелкими кубиками. Добавить к ним натертый на крупной терке картофель. Зеленый лук, петрушку и укроп мелко нарезать. Добавить к остальным ингредиентам. Все поперчить и тщательно перемешать. Свеклу очистить и натереть на средней терке. Переложить в отдельную посуду и залить ее кефиром, а затем подлить минеральную воду и посолить. В тарелку выложить нарезанные овощи и зелень и залить кефирной заправкой. Затем перемешать и подавать к столу.

Холодный борщ с квасом и щавелем

Ингредиенты:

свекла — 4 шт.;

щавель — 30 г;

картофель — 3 шт.;

хлебный квас — 200 мл;

горчица — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

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Способ приготовления:

Две свеклы и картофель тщательно промыть и отварить, затем слегка остудить. Сырую свеклу очистить и выжать из нее сок, должно получиться около 200 мл. В емкости соединить квас и свекольный сок, перемешать, отправить в холодильник. Отварные свеклу и картофель очистить и нарезать на крупные кубики. Щавель тщательно промыть и нашинковать. В тарелку выложить овощи, добавить щавель, соль и перец, все перемешать. Залить блюдо заправкой из кваса и свекольного сока и подавать к столу.

Холодник с ветчиной

Ингредиенты:

свекла — 250 г;

ветчина — 300 г;

огурцы — 250 г;

щавель — 150 г;

вода — 2 л;

яйца — 4 шт.;

укроп — 30 г;

петрушка — 20 г;

лук зеленый — 20 г;

горчица — 2 ч.л.;

уксус — 1 ч.л.;

сметана (для подачи) — 250 г;

соль, перец — по вкусу.

Фото Anaiz777/istockphoto.com

Способ приготовления: