Финики: польза и вред для организма

Финиковая пальма — важная сельскохозяйственной культура в большинстве стран Ближнего Востока, ее плоды едят миллионы людей по всему миру. Во многих отношениях финики можно рассматривать как суперфуд, который содержит широкий спектр основных питательных веществ.

Нутрициолог Екатерина Григорович рассказывает, чем полезен и вреден популярный восточный сухофрукт, сколько его можно есть в день при здоровом рационе и как правильно выбрать.

Калорийность и БЖУ фиников

Пищевая и энергетическая ценность на 100 г сушеного продукта составляет:

углеводы — 75 г;

белки — 2 г;

жиры — 0,15 г;

калорийность — 277 ккал.

Польза фиников

Источник триптофана

Триптофан — незаменимая аминокислота, необходимая для нормализации работы мозга. Предупреждает головные боли, расстройства сна и снижает агрессию.

Источник минералов

Финики содержат 10 минералов, основными из которых являются селен, медь, калий, магний и железо. А также фтор, который полезен для защиты зубов от кариеса.

Источник витаминов

Финики богаты витаминами А, С и группы В: В1, В2, В3, В5, В6, В9. Но стоит обратить внимание на вид плодов: свежие финики содержат более высокие концентрации витаминов, чем сушеные, которые теряют часть полезных веществ в процессе сушки.

Вред фиников

Как и у любого продукта, у фиников есть противопоказания. Например, сушеные плоды противопоказаны при сахарном диабете II типа и ожирении, поскольку обладают достаточно высоким гликемическим индексом. Это означает высокую скорость усвоения глюкозы, что влияет на повышение сахара в крови.

Финики в медицине

Улучшение работы ЖКТ

Регулярное употребление фиников стимулирует процесс пищеварения и ускоряет обмен веществ, как следствие — оказывает легкий слабительный эффект. При этом верно и обратное — закрепление стула при диарее.

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Положительное влияние на нервную систему

Сухофрукты полезны людям с повышенной интеллектуальной нагрузкой: аминокислота триптофан, содержащаяся в плодах, помогает стабилизировать психику, лучше справляться со стрессом и нервным напряжением.

Рецепты с финиками

Смузи с финиками

Ингредиенты:

питьевой йогурт — 250 мл;

финики — 4 шт.;

банан — 1 шт.;

корица — 0,5 ч. л.;

мята;

лед — по вкусу.

Фото istockphoto.com/JuliaKa

Способ приготовления:

Из вымытых фиников извлечь косточки, разрезать пополам. Б анан очистить от кожуры и произвольно нарезать. В чашу блендера сложить фрукты, добавить йогурт и пару листиков мяты, взбить до однородности. При желании сделать напиток охлажденным — добавить лед.

Конфеты из фиников

Ингредиенты:

финики — 200 г;

горький шоколад — 80 г;

овсяные хлопья — 15 г;

кокосовая стружка — 15 г.

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Способ приготовления:

Стружку и хлопья слегка поджарить на сухой сковороде без масла — в течение 2-3 минут, постоянно помешивая, до получения золотистого цвета. Пересыпать ингредиенты в чашу блендера и измельчить. Промытые и высушенные финики нарезать кусочками и отправить в блендер, измельчить. Растопленный шоколад добавить к полученной смеси и тщательно пробить до однородной массы. В лажными руками сформировать шарики, при желании — обвалять в какао-порошке, кокосовой стружке или украсить кондитерской посыпкой. Финальный этап перед подачей — оставить конфеты на полчаса в холодильнике для более плотной текстуры.

Как выбрать финики

В зависимости от сорта и темпов сушки финики могут быть и мягкими, и суховатыми. Чрезмерно высушенные плоды можно размочить в теплой воде. Поверхность плодов должна быть матовой, однородного цвета, с цельной кожурой, без налета и повреждений.

Как хранить финики

Прямые солнечные лучи и высокая температура негативно отражаются на сроке годности и вкусовых качествах продукта. Для длительного хранения плоды можно заморозить, если употреблять в пищу сразу — для хранения стоит выбирать бумажные пакеты или стеклянные емкости с плотной крышкой.

Популярные вопросы

Можно ли есть финики при диабете

При сахарном диабете финики из рациона следует исключить из-за высокого гликемического индекса. Употребление сухофрукта может привести к резкому скачку уровня сахара, а это прямая опасность здоровью при диабете и инсулинорезистентности.

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Сколько фиников можно съедать в день

Поскольку финики — продукт высококалорийный, сильно увлекаться ими не стоит. Также нужно убедиться, что их употребление не вызывает аллергических реакций и нежелательных последствий для ЖКТ.

Можно ли есть финики при похудении

Сухофрукты часто выбирают в качестве полезной альтернативы сладостям. Тем, кто придерживается правильного питания, финики на десерт не повредят. Но похудеть будет сложно из-за высокой калорийности, поэтому есть их можно, но порцию стоит ограничить.

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