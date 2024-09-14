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Продукты для повышения либидо и сексуального здоровья
Питание и еда

Сегодня, 16:00

3 мин.

10 продуктов, улучшающих мужское и женское сексуальное здоровье

Елена Кондра
Психолог, сексолог
Мужчина и женщина обнимаются
Фото istockphoto.com/Prostock-Studio
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Одна из главных тенденций сейчас — это акцент на заботе о здоровье. Залог хорошего настроения, успешного дня и достижения желаний — полноценный рацион. Питание сказывается и на интимной сфере жизни. Разберем, что такое сексуальное здоровье и какие продукты влияют на него.

Что такое сексуальное здоровье

Сексуальное здоровье — это ощущение полного физического и эмоционального благополучия, желание заниматься сексом и возможность получать от него удовольствие. Термин означает позитивное отношение к половым отношениям и отсутствие негативных установок. Конечно, достичь полного сексуального здоровья без полноценной работы с психологом-сексологом сложно, но немного улучшить сиутацию можно достаточно просто — с помощью питания.

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Что улучшает сексуальное здоровье мужчин

Употребление петрушки может значительно улучшить показатель мужской потенции. Так как эта зелень содержит большое количество полезных веществ, среди которых витамины K, A и C. Петрушка стимулирует кровообращение и выработку гормонов. Также зелень — мощный афродизиак.

Петрушка
Фото istockphoto.com/OlgaLepeshkina

Что улучшает сексуальное здоровье женщин

Женщинам стоит обратить внимание на пергу. Это пыльца, собранная пчелами. Она богата жирными кислотами (Омега-3, Омега-6), витаминами (C, D, E, K, P, группы В), ферментами, микро- и макроэлементами. Продукт поднимает уровень тестостерона, а также влияет на устранение застойных процессов в области малого таза. Также перга положительно влияет на улучшение кровообращения.

Если у женщины есть запрос на улучшение и сексуального, и репродуктивного здоровья, то стоит добавить в рацион спаржу и авокадо. Они помогают поддерживать гормональный баланс, потому что содержат много мононенасыщенных жиров.

Авокадо
Фото istockphoto.com/locknloadlabrador

Женщинам рекомендуется добавить в рацион льняное масло, орехи, нут (и в целом бобовые). Эти продукты улучшают выработку эстрогена. Этот гормон напрямую связан с женским сексуальным здоровьем. Более того, врачи утверждают, что эти продукты способствуют облегченному прохождению менопаузы.

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Гранат

Если у вас есть запрос на продление полового акта, то поможет гранат. В нем содержатся микроэлементы, которые значительно улучшают эластичность тканей и повышают общую выносливость организма.

Свекла

Свеклу называют экологически чистой виагрой для мужчин и женщин. Она содержит в себе вещества, которые трансформируются в азотную кислоту, а она в свою очередь улучшает кровоснабжение половой системы.

Устрицы

Устрицы — известный афродизиак. Этот продукт содержит цинк. Он напрямую связан с тестостероном и отвечает за поднятие либидо и у мужчин, и у женщин.

Устрица
Фото istockphoto.com/russaquarius

Шоколад

Один из самых полезных продуктов для улучшения сексуального здоровья — шоколад. Он повышает настроение и способствует повышению сексуального желания.

Вышеперечисленные продукты точно следует включить в ежедневный рацион, если у вас нет противопоказаний. Не забывайте и о регулярных занятиях спортом, бережном отношении к психологическому балансу и о обязательном режиме отдыха и восстановления. Ели эти показатели ниже нормы, то восстановить сексуальное здоровье будет очень тяжело.

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