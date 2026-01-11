Врач ответила, полезен ли куриный бульон при простуде

Врач общей практики Сабина Доннай в беседе с Daily Mail рассказала о целебных свойствах куриного бульона при простуде. По ее мнению, хотя сам по себе суп не помогает выздороветь, он действительно способствует более быстрому восстановлению организма.

Специалист подчеркивает важность правильного питания во время болезни — обильного питья и легкой пищи. Куриный бульон отлично подходит для этих целей, поскольку он эффективно восполняет потерю жидкости и минеральных веществ. Если в бульон добавить овощи и зелень, блюдо может также служить источником белка, витаминов и аминокислот. «Например, аминокислота цистеин похожа на вещество, которое используют в медицине для разжижения слизи и поддержания иммунитета, а глицин имеет противовоспалительный эффект», — поделилась эксперт.

Подогретый бульон оказывает дополнительное положительное воздействие. Он смягчает боль в горле и уменьшает заложенность носа. Главное преимущество такого рациона при простуде — легкость усвоения. Это позволяет организму получать необходимые силы без излишней нагрузки на пищеварительную систему.