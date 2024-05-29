Что такое сквош и чем он отличается от тенниса

В последнее время сквош становится все более популярным видом спорта. В октябре 2023 года дисциплину включили в программу летней Олимпиады-2028. Тренер по сквошу Максим Стулий рассказал, в чем суть этой игры и чем она отличается от тенниса, а также кому подойдет этот вид спорта, а кому — нет.

Что такое сквош

Сквош — это активный и динамичный вид спорта, который относится к ракеточным играм. Он привлекает своей доступностью и интенсивностью. Игра проходит на корте размерами 6,4 м на 9,75 м и может включать участие двух или четырех игроков. Суть игры заключается в том, что игроки попеременно отбивают мяч ракетками, направляя его в стену перед ними, стараясь ударить так, чтобы соперник не смог отбить мяч после отскока от стены.В игре можно использовать боковые и даже заднюю стены корта для рикошетов.

Игра в сквош требует от игроков быстроты передвижения, силы и точности ударов, а также мгновенной реакции и стратегического мышления. Одной из уникальных особенностей сквоша является его высокая энергозатратность — за час интенсивной игры можно сжечь до 1000 килокалорий.

Фото личный архив эксперта

Сам сквош берет начало в XIX веке в Англии, когда школьники в перерывах между уроками начали бросать мяч об стену. Со временем это развлечение эволюционировало в полноценный спорт, когда для игры стали использовать ракетки. Сегодня сквош продолжает развиваться, привлекая новых поклонников своей энергичностью и увлекательностью. В 2023 году сквош достиг новой вершины — он был включен в перечень Олимпийских видов спорта. И теперь мы увидим сквош на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Правила игры в сквош

В сквош играют на корте размером 9,75 метров в длину и 6,4 метра в ширину. В игре участвуют два игрока, которые поочередно отбивают мяч ракеткой в фронтальную стену. При этом мяч может отскакивать от боковых и задней стен корта. Удар можно наносить как с лета, так и после одного касания мяча о пол. Порядок игры в сквош следующий:

Подача

Игра начинается с подачи, которая выполняется из зоны подачи. Мяч должен сначала удариться о фронтальную стену выше отметки подачи и ниже верхней границы, затем приземлиться в противоположной четверти корта.

Игра

После подачи игроки поочередно отбивают мяч в фронтальную стену. Мяч может рикошетить от боковых и задней стен, но должен обязательно удариться о фронтальную стену до касания пола.

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Розыгрыш очков

Очко зарабатывается, если соперник не успевает отбить мяч до второго касания пола или если мяч попадает в аут (красные линии на корте, выше верхней границы или ниже нижней границы фронтальной стены).

Подсчет очков

Матч состоит из геймов. Обычно играют до 2 или 3 выигранных геймов. Каждый гейм ведется до 11 очков. Игрок, первым набравший 11 очков, выигрывает гейм. При счете 10-10 игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не добьется преимущества в 2 очка (например, 12-10 или 13-11).

Чем сквош отличается от тенниса

Сквош — это более интенсивная и динамичная игра, требующая быстрой реакции и высокой выносливости. Теннис, в свою очередь, сочетает силу и стратегию, требуя больших пространств и силы ударов. Оба вида спорта по-своему уникальны и предлагают разнообразные физические и эмоциональные преимущества. Хотя сквош и теннис имеют схожие аспекты как ракеточные виды спорта, они значительно различаются по инвентарю, пространству для игры, правилам и физической нагрузке.

Инвентарь

Ракетки Сквош: ракетки для сквоша легче и меньше по размеру. Их длина составляет около 70 см, а вес — около 140-170 граммов.

Теннис: теннисные ракетки крупнее и тяжелее, длина составляет около 69 см, а вес — 300-350 граммов. Мячи Сквош: Мяч для сквоша меньшего размера и менее упругий, что делает игру более динамичной и требующей быстрой реакции.

Теннис: Теннисные мячи более тяжелые и крупные, что требует большей силы удара.

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Пространство для игры

Сквош: играется в закрытом помещении на корте размером 9,75 м в длину и 6,4 м в ширину. Корт окружен стенами, с которыми мяч может взаимодействовать. Стены являются частью игры.

Теннис: и грается на открытом корте или в закрытом помещении. Размер корта для одиночной игры составляет 23,77 м в длину и 8,23 м в ширину. Пространство открытое, игровое поле представлено в виде разметки на поверхности пола/земли, стены вокруг не участвуют в игре.

Правила игры и количество игроков

Сквош: игра проводится между двумя игроками (одиночная игра) или четырьмя игроками (парная игра). Игроки поочередно бьют мяч в фронтальную стену, и он может рикошетить от боковых и задней стен. Очко присуждается, если соперник не успевает отбить мяч до второго касания пола мячом.

Теннис: игра проводится между двумя игроками (одиночная игра) или четырьмя игроками (парная игра). Игроки бьют мяч через сетку, и он должен приземлиться в пределах игровой зоны. Очко присуждается, если мяч попал в игровую зону и не был отбит.

Нагрузка на организм

Сквош: считается более интенсивной и энергозатратной игрой. За час игры можно сжечь до 1000 килокалорий. Игра требует высокой скорости, мгновенной реакции и постоянного движения. Это развивает кардиоваскулярную систему, силу и выносливость.

Теннис: также является интенсивным видом спорта, особенно в профессиональных матчах, где игра может продолжаться несколько часов. За час игры в теннис можно сжечь около 600-800 килокалорий. Теннис требует силы ударов, выносливости и стратегического мышления.

Польза сквоша для здоровья

Сквош — это не просто увлекательный вид спорта, но и мощное средство для поддержания здоровья и физической формы.

Активное сжигание калорий

Сквош — это высокоинтенсивная аэробная тренировка, которая способствует активному сжиганию калорий. За час игры можно сжечь до 1000 килокалорий, что помогает эффективно бороться с лишним весом. Постоянное движение по корту увеличивает пульс, что улучшает работу сердечно-сосудистой системы и способствует укреплению сердечной мышцы.

Улучшение силы и выносливости

Сквош развивает общую физическую выносливость и силу. Игра задействует все группы мышц, включая ноги, руки, пресс и мышцы кора. Регулярные тренировки укрепляют мышцы, делают их более выносливыми и подтянутыми. Это позволяет улучшить общую физическую форму и повысить уровень энергии.

Фото istockphoto.com/BraunS

Развитие координации и гибкости

Сквош требует высокой степени координации движений и гибкости. Игроки должны быстро реагировать на мяч, перемещаться по корту, выполняя сложные маневры и удары. Это развивает не только физическую ловкость, но и способность быстро принимать решения в меняющихся условиях игры.

Интеллектуальная активность

Сквош часто называют «шахматами на корте» из-за необходимости стратегического мышления. Игроки должны планировать свои удары, анализировать слабости соперника и принимать тактические решения на ходу. Это развивает мыслительные способности, повышает концентрацию и улучшает когнитивные функции.

Психоэмоциональное здоровье

Интенсивная физическая активность в сквоше способствует выбросу эндорфинов, гормонов счастья, что улучшает настроение и снижает уровень стресса. Победа в игре приносит чувство удовлетворения и уверенности в себе.

Кому нельзя заниматься сквошем

Перед началом занятий сквошем рекомендуется пройти медицинское обследование и получить консультацию у врача или специалиста по спортивной медицине. Это поможет определить вашу готовность к интенсивным физическим нагрузкам и предотвратить возможные риски для здоровья.

Сквош, как и любая физическая активность, имеет ряд общепринятых противопоказаний и ограничений:

Сердечно-сосудистые заболевания

Людям с серьезными проблемами с сердцем, такими как ишемическая болезнь сердца, высокое кровяное давление или другие сердечно-сосудистые заболевания, следует проконсультироваться с врачом перед началом занятий сквошем. Высокая интенсивность игры может создать дополнительную нагрузку на сердце и кровеносную систему.

Проблемы с суставами и позвоночником

Людям с хроническими заболеваниями суставов, особенно коленей, тазобедренных суставов или позвоночника, следует быть осторожными при игре в сквош. Интенсивные движения, быстрые повороты и прыжки могут усугубить состояние суставов и вызвать болевые ощущения или травмы.

Беременность

Во время беременности рекомендуется избегать интенсивной физической активности, включая сквош, из-за возможных рисков для здоровья матери и ребенка. Важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить безопасные виды физической активности в этот период.

Травмы и реабилитация

Людям, находящимся в процессе восстановления после травм, следует воздержаться от игры в сквош до полного выздоровления. Это особенно касается травм опорно-двигательного аппарата, так как интенсивные нагрузки могут замедлить процесс реабилитации или вызвать повторные травмы.

Фото личный архив эксперта

Советы для начинающих игроков в сквош

Самый главный совет — в начале пути в сквоше обязательно воспользуйтесь помощью тренера! Он поможет вам освоить базовые техники и избежать распространенных ошибок, что сделает ваши тренировки более эффективными и безопасными.

Регулярность тренировок

Для достижения ощутимых результатов и улучшения физической формы рекомендуется заниматься сквошем 2-3 раза в неделю. Это позволит вашему организму адаптироваться к нагрузкам и постепенно улучшать свои навыки и выносливость.

Продолжительность тренировок

Оптимальная длительность тренировки составляет 45-60 минут. Такое время достаточно для активной физической нагрузки, которая способствует сжиганию калорий и укреплению мышц, но не приводит к чрезмерному перенапряжению.

Интенсивность тренировок

Поддерживайте среднюю или выше средней интенсивность тренировок. Это означает, что вы должны быть активными на корте, выполнять быстрые движения и быстро реагировать на мяч. Однако важно не превышать свои физические возможности и следить за своим самочувствием.

Фото istockphoto.com/Edwin Tan

Вариативность тренировок

Включайте в свои тренировки различные упражнения и игровые элементы. Работайте над техникой ударов, улучшайте стратегические навыки и участвуйте в играх с соперниками разного уровня. Это поможет вам развиваться всесторонне и предотвратит скуку от однообразных тренировок.

Растяжка и разминка

Перед каждой тренировкой обязательно выполняйте разминку и растяжку, чтобы подготовить мышцы и суставы к интенсивным нагрузкам. Это поможет предотвратить травмы и улучшить вашу гибкость и подвижность.

Отдых и восстановление

После тренировки уделите время разминке и растяжке, чтобы помочь организму восстановиться. Обязательно следите за питанием и гидратацией, так как они играют важную роль в процессе восстановления и общего состояния здоровья.

Следуя этим советам, вы сможете не только улучшить свои спортивные результаты, но и получить удовольствие от игры в сквош, сохраняя при этом свое здоровье и хорошее самочувствие.