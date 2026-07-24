Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Виды спорта
Новости
Названы площадки для игры в волейбол в Москве
Виды спорта

24 июля, 17:30

2 мин.

Названы площадки для игры в волейбол в Москве

Мария Задорожная
Автор
Девушки играют в волейбол
Фото microgen, iStock

Пляжный волейбол давно перестал быть развлечением только для курортов. В Москве этот вид спорта особенно популярен летом: он помогает поддерживать форму, развивает выносливость и координацию, а заодно создает ощущение отдыха даже в пределах города. Для игры не всегда нужно уезжать за город — в столице есть оборудованные площадки в парках и зонах отдыха. «СЭ» собрал лучшие волейбольные площадки Москвы.

Одно из популярных мест для пляжного волейбола — парк «Кузьминки». Локация хорошо подходит для жарких дней: рядом находятся зеленые зоны и водоем, поэтому после активной игры здесь комфортно отдохнуть. В парке доступны несколько площадок, часть из них специально оборудована для волейбола. Вход на территорию свободный, что делает место удобным вариантом для регулярных тренировок и любительских матчей.

Еще одна подходящая точка — парк «Северное Тушино». Здесь можно играть на песчаных площадках в окружении природы. Локаций не так много, однако они достаточно хорошо подготовлены для занятий. Дополнительный плюс — возможность воспользоваться открытыми душевыми после тренировки, что особенно актуально в жаркую погоду.

Для тех, кто ищет просторную зеленую территорию, подойдет Измайловский парк. Это одна из крупнейших парковых зон столицы, где можно не только сыграть в волейбол, но и провести целый день на свежем воздухе. Площадки здесь подходят как для дружеских игр, так и для более интенсивных тренировок.

Еще одно место — парк Фили на берегу Москвы-реки. Здесь спокойно и бесплатно можно поиграть в волейбол. Но есть минусы — не так много мест для игры. Также можно пойти в парк Коломенское. Это историческое место у водоема отлично подходит для командной игры в волейбол.

Целых 2000 квадратных метров для пляжного волейбола отведены в парке Левобережный. А профессионально оборудованные площадки для игры и тренеров можно найти в парке Сокольники. Борисовские пруды подходят для давно играющих спортсменов, ведь здесь часто играют профессиональные волейболисты.

В парке Садовники имени Ю.М. Лужкова площадки расположены удобно — рядом с прогулочными дорожками и зонами отдыха. Можно совместить активную игру с неспешной прогулкой. Вечером на бесплатной локации включается ночная подсветка, поэтому заниматься можно и по ночам.

Криштиану Роналду и&nbsp;Лионель Месси.Психология проигрыша: как справиться, если много лет был лидером
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
пляжный волейбол
Читайте также
«Игре будет не хватать его». Овечкин продолжает прощальный тур и остается рядом с двумя крутыми рекордами
Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: когда состоится бой за титул WBC, статистика и прогноз
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Читайте далее
Тренер рассказал, как держать баланс в воде
Следующий материал
Тренер рассказал, как держать баланс в воде
Последние новости
18:10
Врач объяснила, почему после тренировки может возникать боль в груди
15:10
Чемпион России назвал пять признаков успешного бегового сезона
10:00
Инструктор назвал упражнения для подготовки к горнолыжному сезону
30 окт 19:00
Падение за километр до финиша и бронза после штрафа: 6 самых запоминающихся историй с Ironman Kona 2026
30 окт 17:20
Исследование: 37% родителей сообщили, что их дети не посещают спортивные секции