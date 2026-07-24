Названы площадки для игры в волейбол в Москве

Пляжный волейбол давно перестал быть развлечением только для курортов. В Москве этот вид спорта особенно популярен летом: он помогает поддерживать форму, развивает выносливость и координацию, а заодно создает ощущение отдыха даже в пределах города. Для игры не всегда нужно уезжать за город — в столице есть оборудованные площадки в парках и зонах отдыха. «СЭ» собрал лучшие волейбольные площадки Москвы.

Одно из популярных мест для пляжного волейбола — парк «Кузьминки». Локация хорошо подходит для жарких дней: рядом находятся зеленые зоны и водоем, поэтому после активной игры здесь комфортно отдохнуть. В парке доступны несколько площадок, часть из них специально оборудована для волейбола. Вход на территорию свободный, что делает место удобным вариантом для регулярных тренировок и любительских матчей.

Еще одна подходящая точка — парк «Северное Тушино». Здесь можно играть на песчаных площадках в окружении природы. Локаций не так много, однако они достаточно хорошо подготовлены для занятий. Дополнительный плюс — возможность воспользоваться открытыми душевыми после тренировки, что особенно актуально в жаркую погоду.

Для тех, кто ищет просторную зеленую территорию, подойдет Измайловский парк. Это одна из крупнейших парковых зон столицы, где можно не только сыграть в волейбол, но и провести целый день на свежем воздухе. Площадки здесь подходят как для дружеских игр, так и для более интенсивных тренировок.

Еще одно место — парк Фили на берегу Москвы-реки. Здесь спокойно и бесплатно можно поиграть в волейбол. Но есть минусы — не так много мест для игры. Также можно пойти в парк Коломенское. Это историческое место у водоема отлично подходит для командной игры в волейбол.

Целых 2000 квадратных метров для пляжного волейбола отведены в парке Левобережный. А профессионально оборудованные площадки для игры и тренеров можно найти в парке Сокольники. Борисовские пруды подходят для давно играющих спортсменов, ведь здесь часто играют профессиональные волейболисты.

В парке Садовники имени Ю.М. Лужкова площадки расположены удобно — рядом с прогулочными дорожками и зонами отдыха. Можно совместить активную игру с неспешной прогулкой. Вечером на бесплатной локации включается ночная подсветка, поэтому заниматься можно и по ночам.