Правила езды на электросамокатах в 2024 году: ограничения и штрафы

Электросамокаты уже давно завоевали городские улицы, став символом удобства и мобильности в условиях мегаполиса. К сожалению, с ростом их популярности увеличивается и число аварий. Как избежать неприятностей и пользоваться этим транспортом безопасно? Рассказываем о главных изменениях в правилах езды на электросамокате в 2024 году.

Электросамокаты и ПДД

В 2023 году в РФ ввели правила дорожного движения (ПДД) для средств индивидуальной мобильности — СИМ. Они дополняют основной свод правил, распространяющийся на автомобили и пешеходов. Аббревиатура относится к таким видам транспорта, как электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие устройства. К пешеходам пользователи СИМ относятся, только если они везут свой транспорт рядом, пока сами идут пешком.

Какая скорость движения разрешена для электросамокатов

Во время передвижения на электросамокате нельзя развивать скорость более 25 км/ч на свободной дороге или 8 км/ч в случае, если транспорт мешает движению людей вокруг или создает для них потенциально опасную ситуацию.

Фото istockphoto.com/Santiaga

Основные ограничения для электросамокатов

По правилам на электросамокате нельзя ехать по автомагистрали, а пересекать пешеходные переходы можно, только спешившись с транспорта. Для поездки нужно выбрать велосипедную или велопешеходную дорожку. Передвижение по краю проезжей части возможно только по ходу движения остальных транспортных средств. А если обычной дороги поблизости нет, то можно ехать и по тротуару.

Для любителей электросамокатов существуют также и возрастные ограничения. Например, дети до 14 лет могут ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон. Дети до семи лет могут использовать СИМ только в сопровождении взрослых.

Изменения в правилах езды на электросамокате в 2024 году

В этом году могут появиться новые правила и ограничения для использования электросамокатов — это связано с постоянно растущим количеством аварий с их участием. В Госдуму был внесен законопроект, который предполагает регистрацию СИМ через портал «Госуслуги». Пока проект находится на стадии активного обсуждения. Поправки предлагают также ввести штрафы за нарушение ПДД. А само понятие СИМ в 2024 году хотят расширить и включить туда электровелосипеды, мопеды и даже мотоциклы.

Фото istockphoto.com/Alina Shilova

Частично новые правила уже вводятся в эксплуатацию: так, например, электросамокаты из шеринг-сервисов уже оснащены номерными знаками — так их будет легче идентифицировать в случае нарушений ПДД.

Также планируется введение ограничений на использование мобильного телефона в поездке и ответственности за неоказание помощи пострадавшему в ДТП.

В проекте предлагается обозначить следующие штрафы: