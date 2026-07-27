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Фитнес-тренер объяснила, почему важно качать икроножные мышцы
Тренировки и восстановление

27 июля, 18:30

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, почему важно качать икроножные мышцы

Мария Задорожная
Автор
Девушка трогает ноги
Фото gahsoon, iStock

Фитнес-тренер Алена Аверьянова в беседе с «Лентой.ru» объяснила, почему важно уделять внимание тренировке икроножных мышц.

Эти мышцы — важное звено в работе кровеносной системы: во время движения они сокращаются и помогают продвигать кровь по венам в направлении к сердцу. Благодаря этому удается избежать застоя жидкости в нижних конечностях. Как отметила эксперт, именно из-за слабости икр многие к концу дня ощущают тяжесть в ногах.

Крепкие мышцы голени играют роль своеобразного стабилизатора: они поддерживают голеностопный и коленный суставы, тем самым уменьшая вероятность травм во время динамичных нагрузок — например, при прыжках или беге. Слабость этой группы мышц повышает риск растяжений, причем особенно уязвимы в этом плане пожилые люди.

Кроме того, развитые икроножные мышцы напрямую влияют на взрывную силу и скорость реакции: от их мощности зависит высота прыжка и то, насколько быстро человек сможет начать движение. Не менее значим и вклад сильных икр в общую выносливость. Это полезно не только для спортсменов, но и в повседневных делах — будь то долгая прогулка, подъем по лестнице или переноска грузов.

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