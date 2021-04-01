В Москве соберутся сильнейшие люди Европы. Советский герой прошлых турниров был кумиром для Шварценеггера

В столице пройдет 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Одно из главных событий весны в российском спорте состоится на территории столичного спорткомплекса в Лужниках с 3 по 11 апреля — во Дворце гимнастики Ирины Винер пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

От древних египтян до наших дней

Тяжелая атлетика — один из старейших и самых популярных видов спорта. Современная ее история отсчитывается с середины 19 века, но идея выяснить, кто сейчас самый сильный, занимала людей с глубокой древности. Соревнования по поднятию различных тяжестей существовали в Древних Египте и Китае, у греков и римлян, в средние века. Античные силачи поднимали камни, бревна, животных при огромном скоплении публики.

Прошли тысячелетия, но современные тяжелоатлеты поднимают штангу также в переполненных залах. Например, одним из самых ярких моментов на Олимпиаде-1996 в Атланте стала борьба прославленного турецкого атлета Наима Сулейманоглу и грека Валериоса Леонидиса в категории до 64 кг. В переполненном зале по ходу соревнований не осталось нейтральных зрителей, горячо болевшая публика разделила симпатии примерно поровну. А золото досталось Сулейманоглу, в рывке поднявшему штангу на 2,5 кг тяжелее оппонента.

Кстати, и в Москве спортсмены, помимо медалей, будут бороться за олимпийские лицензии — континентальный турнир станет одним из последних этапов отбора в Токио. По его правилам, путевки на Игры достанутся восьми лучшим спортсменам в мировом рейтинге по состоянию на 30 апреля, а также по одному спортсмену от каждого континента, не вошедшему в эту восьмерку.

— Строгий отбор от стран-участниц чемпионата Европы обусловлен тем, что это еще и последний квалификационный этап перед Олимпиадой, — говорит глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. — Шансы нашей команды высоки. Спортсмены тренируются на закрытых базах, соблюдая строжайший режим.

Железный Арни и архитектурная награда

Между прочим, тяжелая атлетика входит в программу Олимпиад с самых первых современных Игр, прошедших в далеком 1896 году. Длинная история и у других международных стартов — чемпионаты мира проводятся с 1891-го, а Европы — с 1896-го. Нынешний турнир станет уже 99-м по счету и первым в Москве почти за 40 лет — ранее столица принимала европейские чемпионаты в 1964-м, 1975-м и 1983-м. Всего же континентальные турниры пройдет в нашей стране в шестой раз, также его хозяевами были Петербург в 1968 году и Казань в 2011-м.

Кстати, в 1964-м в Москве можно было увидеть, как шестой в карьере титул чемпиона Европы берет двукратный победитель Олимпийских игр, легендарный Юрий Власов. Тогда, в середине 60-х, он был одним из самых популярных спортсменов мира, на которого хотели быть похожими тысячи мальчишек. Одним из этих мальчишек, кстати, был будущая кинозвезда и губернатор Калифорнии, многократный победитель конкурсов по бодибилдингу Арнольд Шварценеггер. Как вспоминал сам исполнитель роли Терминатора, плакат с Власовым в детские годы висел на стене его комнаты. А два десятилетия спустя, уже добившись мировой славы, Шварценеггер приезжал в Москву, чтобы встретиться со своим кумиром.

Примечательным является и место проведения чемпионата. Дворец гимнастики Ирины Винер построен в Лужниках совсем недавно — открытие арены с трибунами на четыре тысячи зрителей состоялось в 2019 году. Но оригинальность проекта с плавными очертаниями крыши уже сделала дворец узнаваемым и принесла ему не одну награду, в том числе звание лучшего спортивного объекта по версии Минспорта и престижную европейскую премию MIPIM в номинации «Лучший спортивный и культурный объект». Теперь на эту арену впервые выйдут тяжелоатлеты.

Женская сборная по тяжелой атлетике РФ. Фото «СЭ»

Сильнейшие люди континента

В нынешнем московском чемпионате примут участие 356 лучших спортсменов Европы — 180 мужчин и 176 женщин. Их без преувеличения можно назвать сильнейшими людьми Старого Света и ведущими тяжелоатлетами своих стран. Они разыграют 20 комплектов наград, по 10 у мужчин и женщин. 14 из них — в олимпийских категориях.

На прошлом чемпионате Европы, прошедшем в грузинском Батуми два года назад, сборная России выиграла медальный зачет, взяв три золотых, пять серебряных и три бронзовых награды. Причем решающий вклад в этот успех внесла женская команда, на счету которой было девять призовых мест. Чемпионками Европы стали Анастасия Романова, Ксения Пасхина и Татьяна Каширина. Сейчас российские тяжелоатлеты в родных стенах надеются выступить не хуже и очень рассчитывают на поддержку своей публики. Сильнейшие люди планеты поднимают штанги во много раз тяжелее себя — увлекательное зрелище, на которое стоит взглянуть своими глазами.

Соревнования пройдут при поддержке Департамента спорта города Москвы. По словам его руководителя Алексея Кондаранцева, чемпионат Европы по тяжелой атлетике для России является знаковыми событием.

— Имена наших тяжелоатлетов вписаны в историю спорта золотыми буквами, — приводит слова Кондаранцева пресс-служба Департамента спорта города Москвы. — Спортсмены всего мира и сейчас равняются на таких героев, как Юрий Власов и Василий Алексеев. Успешное проведение чемпионата — во многом вопрос поддержания престижа Москвы как одной из крупнейших спортивных столиц мира.

По первоначальному плану чемпионат Европы должен был пройти в столице еще весной 2020 года, но тогда в дело вмешалась пандемия. Соревнования несколько раз откладывали, но организаторам это ничуть не помешало. Сейчас, когда крупных международных стартов проводится не так много, как привыкли болельщики, турнир тяжелоатлетов дает возможность увидеть лучших спортсменов континента на российской земле.