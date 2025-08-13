Штангист Гараев: «В нашей сборной даже аскорбиновую кислоту с опаской употребляют»

Член сборной России по тяжелой атлетике Зулфат Гараев заявил, что в национальной команде тщательно следят за всеми лекарствами, которые употребляют спортсмены.

«Меня продолжают регулярно проверять на допинг, недели три назад последний раз брали пробы. Я к этому отношусь абсолютно спокойно, нам вообще переживать не стоит. В нашей сборной даже обычную аскорбиновую кислоту с опаской употребляют, все лекарства, которые мы используем, тщательно проверяются на сайте РУСАДА», — приводит слова Гараева ТАСС.