Тяжелоатлета Кима дисквалифицировали на два года за каннабиоиды

Российский штангист Михаил Ким получил дисквалификацию за употребление каннабиоидов, сообщает ТАСС.

По информации источника, в его допинг-пробе был обнаружен запрещенный карбокси-тетрагидроканнабинол. Срок отстранения составит два года. Ким сможет вернуться в спорт не ранее 27 марта 2027 года.

Штангист стал вторым российским спортсменом с действующей дисквалификацией за употребление каннабиоидов. Ранее за это был наказан паралимпиец Виталий Логин.