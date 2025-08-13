Тяжелая атлетика
Допинг

13 августа, 10:53

Тяжелоатлета Кима дисквалифицировали на два года за каннабиоиды

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский штангист Михаил Ким получил дисквалификацию за употребление каннабиоидов, сообщает ТАСС.

По информации источника, в его допинг-пробе был обнаружен запрещенный карбокси-тетрагидроканнабинол. Срок отстранения составит два года. Ким сможет вернуться в спорт не ранее 27 марта 2027 года.

Штангист стал вторым российским спортсменом с действующей дисквалификацией за употребление каннабиоидов. Ранее за это был наказан паралимпиец Виталий Логин.

Источник: ТАСС
