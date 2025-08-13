Вагайцев установил рекорд России в толчке в весовой категории свыше 109 кг

Тяжелоатлет Даниил Вагайцев стал чемпионом России в весовой категории свыше 109 кг.

На чемпионате страны в Санкт-Петербурге 23-летний спортсмен по сумме двух упражнений показал результат 426 кг и установил национальный рекорд в толчке — 236 кг. Предыдущий лучший результат принадлежал чемпиону Европы 2014 года Алексею Ловчеву (235 кг).

Второе место в весовой категории свыше 109 кг занял Арсен Мерденов (401 кг; 174 кг в рывке и 227 кг в толчке), третье — Арсений Спицин (391 кг; 180+211).

Золото в весовой категории до 109 кг выиграл Хас-Магомед Балаев (396 кг; 175+221). Серебро у Артура Бабаяна (391 кг; 176+215), бронза — у Виктора Кондратьева (382 кг; 172+210).

Победу в весовой категории до 102 кг одержал Сармат Теблоев (368 кг; 171+197). Серебряным призером стал Максим Могучев (362 кг; 166+196), бронзовым — Станислав Прошин (352 кг; 157+195).