«КОС-Синтез» — обладатель Кубка России по водному поло

Казанский ватерпольный клуб вслед за победой в чемпионате завоевал и Кубок России. В финале, который прошел в столице Татарстана, «КОС-Синтез» обыграл волгоградский «Спартак» со счетом 13:6. Команда Евгения Ярощука второй сезон подряд сделала золотой дубль.

В составе казанцев по два мяча забросили Иван Васильев, Эмиль Зиннуров и Сергей Лисунов, по одному разу отличились Константин Киселев, Николай Лазарев, Никита Деревянкин, Арслан Закиров, Роман Шепелев, Даниил Пронин и Адель Латыпов.

До финального матча «КОС-Синтез» взял верх над «КОС-УОР» — 19:5 и «Балтикой» (Санкт-Петербург) — 14:10.

— Наши победы в чемпионате и Кубке в двух сезонах подряд — серьезное достижение, подтверждающее силу команды, — подвел итог сезона Ярощук. — У нас качественный состав. Профессионально, на высоком уровне работают администрация клуба и медицинский штаб. Притом не надо думать, что успех в этом сезоне дался легко. «Спартак» — опытный, сильный соперник.

Во всех трех матчах Кубка России мы уверенно отработали в защите и хорошо реализовали свои моменты в нападении. Надежно действовал в воротах Евгений Костров, признанный лучшим голкипером турнира. Лидеры команды отыграли на все 100 процентов. И, конечно же, помогала огромная поддержка с трибун наших преданных болельщиков.

В плане психологии для меня сезон-2023/24 был сложнее. Нашему клубу исполнилось 50 лет, и в юбилейный год не было права на ошибку. Слава богу, показали максимальный результат, порадовав спортивную общественность Татарстана и наших болельщиков.