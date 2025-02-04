Водное поло
Новости
Fina-2015 Fina-2017 Олимпиада
Главная
Водное поло

Сегодня, 14:11

Евгений Ярощук: «В каждом матче «КОС-Синтез» нацелен только на качественную игру и победу»

Анатолий Курагин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Пресс-служба СК СИНТЕЗ

Главный тренер лидера чемпионата России по водному поло в мужской Суперлиге, казанского «КОС-Синтеза», Евгений Ярощук прокомментировал крупные победы своей команды над петербургской «Балтикой».

— На своей площадке «Балтика» дает бой любому сопернику, однако, судя по результатам встреч с «КОС-Синтезом», борьбы в этот раз не получилось. Отражают ли цифры в итоговых протоколах — 4:9 и 4:13 — содержание матчей в Санкт-Петербурге?

— «Балтика» — интересная молодая команда, сыгравшая в текущем сезоне несколько очень хороших матчей, — отметил Ярощук. — В частности, петербуржцы побеждали волгоградский «Спартак» и астраханское «Динамо». Возможно, балтийцы не всегда стабильны, но в целом команда оставляет приятное впечатление. У нас в этих матчах получилось надежно отработать в защите на лишнем игроке, 6 на 5, и реализовать свои моменты в атаке. Мы провели хороший тренировочный отрезок, качественно подготовились. Я доволен, как ребята действовали и выполняли установку тренерского штаба.

— Кого могли бы выделить из своих подопечных?

— Отмечу нашего вратаря Игоря Чиркова, надежно сыгравшего в обеих встречах. В целом же мы в каждом матче нацелены только на максимально качественную игру и победу.

Промежуточная задача в регулярном чемпионате неизменна: занять первое место, чтобы получить преимущество своей площадки в плей-офф.

Читайте также
Камеры наблюдения показали слежку за погибшим от взрыва в ЖК в Москве Саркисяном
«Барыс» позорит КХЛ. Казахстану не нужна наша лига или хоккей в целом?
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Арсен Захарян впервые за 8 месяцев сыграл за «Реал Сосьедад»
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Популярное видео
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Евгений Ярощук: «Во втором казанском матче «Восток» дал нам серьезный бой»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости