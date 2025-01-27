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Сегодня, 19:55

Евгений Ярощук: «Во втором казанском матче «Восток» дал нам серьезный бой»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Фото Пресс-служба СК СИНТЕЗ

Главный тренер казанского ватерпольного клуба «КОС-Синтез» Евгений Ярощук прокомментировал события минувшего тура. «КОС-Синтез» лидирует в чемпионате России, опережая на 6 очков астраханское «Динамо-СШОР». В двух последних матчах команда из Казани победила в домашнем бассейне московский «Восток» — 15:9 и 10:8.

— Первая игра прошла по нашему сценарию, мы полностью контролировали ее ход, — отметил Ярощук. — Вторая же получилась более сложной. Не всегда хватало концентрации в защите, которую удалось наладить только во второй половине игры, слабо использовали свои моменты.

«Восток» — сильный соперник. В их составе есть ряд опытных, мастеровитых игроков. По ходу сезона они обыграли волгоградский «Спартак», потом на равных сражалась с астраханским «Динамо-СШОР». Вот и нам во второй встрече «Восток» дал серьезный бой, который продолжался все четыре периода. Но самое главное — мы в обоих случаях взяли необходимые очки.

— Неделей ранее «КОС-Синтез» уступил в одном из двух матчей в Волгограде местному «Спартаку» (9:10), который, как и «Восток», входит в первую четверку. В чем видите причину неудачи?

— Волгоградская команда — многолетний лидер отечественного водного поло. В первом матче мы одержали уверенную победу —11:4. Зато вторая игра прошла в обоюдоострой борьбе. Мы создавали много моментов в нападении. К сожалению, подвела реализация. Да и вратарь соперников Петр Федотов отлично сыграл. «Спартак» же своими моментами воспользовался достаточно четко — и в равных составах, и в большинстве.

— Все ли игроки у вас в строю?

— Все живы-здоровы. У нас полноценный состав из 15 игроков, который готовится к 11-му туру чемпионата России. В нем нашей команде предстоят две игры в Санкт-Петербурге с «Балтикой».

— Насколько для «КОС-Синтеза» важно занять первое место в регулярном чемпионате?

— Считаю, наша команда игрой и результатами заслуживает это. Но все-таки куда важнее завершить победой плей-офф.

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