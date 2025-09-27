Сборная Болгарии победила Чехию и вышла в финал чемпионата мира по волейболу

Сборная Болгарии обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира по волейболу среди мужчин — 3:1.

Болгарская команда впервые в истории вышла в финал турнира.

Во втором полуфинале позднее встретятся Польша и Италия. Матч начнется в 13.30 по московскому времени. Решающий матч и игра за третье место состоятся в воскресенье, 28 сентября.

Чемпионат мира по волейболу 2025 года проходит в Филиппинах.

Чемпионат мира. Мужчины

1/2 финала

Чехия — Болгария — 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25)

27 сентября. Пасай. «SM Mall of Asia Arena».