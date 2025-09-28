Сборная Италии обыграла Болгарию в финале чемпионата мира по волейболу

Сборная Италии победила команду Болгарии в финале чемпионата мира по волейболу — 3:1.

Итальянцы выиграли первый (25:21) и второй (25:17) сеты. В третьей партий победили болгарские волейболисты (25:17), а в четвертой — итальянцы (25:10). Игра проходила в филиппинском Пасае.

На чемпионате мира в 2022 году победу тоже одержала сборная Италии — тогда в финале она выиграла у поляков.

У сборной Италии теперь пять побед на чемпионатах мира, по этому показателю она идет на втором месте после сборной СССР, у которой шесть побед.

Болгарская команда второй раз в истории завоевала серебро чемпионатов мира.