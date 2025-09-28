Волейбол
28 сентября, 15:29

Сборная Италии обыграла Болгарию в финале чемпионата мира по волейболу

Павел Лопатко
Волейболисты сборной Италии.
Фото Reuters

Сборная Италии победила команду Болгарии в финале чемпионата мира по волейболу — 3:1.

Итальянцы выиграли первый (25:21) и второй (25:17) сеты. В третьей партий победили болгарские волейболисты (25:17), а в четвертой — итальянцы (25:10). Игра проходила в филиппинском Пасае.

На чемпионате мира в 2022 году победу тоже одержала сборная Италии — тогда в финале она выиграла у поляков.

У сборной Италии теперь пять побед на чемпионатах мира, по этому показателю она идет на втором месте после сборной СССР, у которой шесть побед.

Болгарская команда второй раз в истории завоевала серебро чемпионатов мира.

Сборная Болгарии по волейболу
Сборная Италии по волейболу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 678ugu

    Ну Лондон был 13 лет тому...

    29.09.2025

  • Булгаков Сергей

    Когда Италияв полуфинале вынесла пшеков 3-0, стало понятно, что их никто не остановит, даже перспективная Болгария.

    29.09.2025

  • Кот-матрос

    Если это ко мне пост, то я видел этот матч вживую, а не в фильме.

    29.09.2025

  • Павел Намсараев

    болгары оказались слабы в плане физическом и проиграли духа борьбы не хватило а итальянцы были сильны во всем а главное морально вот и добились победы молодцы

    29.09.2025

  • ГлавПатриот

    Когда-то так писали про французов в футболе. Но ты же лапоть, как и консервативная партия которую тут лоббируешь

    29.09.2025

  • Александр Иванов

    явно не разбираетесь в волейболе, пишите только, что бы продемонстрировать свой интеллект, как и у партии, которую представляете. И кстати, Болгария в этом году выиграла ЧМ-17 и ЧМ-19, если вам что-нибудь говорит

    28.09.2025

  • Братчанин

    футбол, конечно, мечтал, но у него не получалось...

    28.09.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Болгария в финале чемпионата мира))) БОЛГАРИЯ!!!))) про которую 20 лет в волейболе не было слышно))) щас описяюсь со смеху))):laughing:

    28.09.2025

  • Spasskiy

    А, где сборная России???

    28.09.2025

  • Док

    У французов, как и у сборной России кстати, мир как-то не котируется. Видимо)).

    28.09.2025

  • "Линкор"

    гузок вашей мамы , который Вы лижите с глистами?

    28.09.2025

  • Помор

    Италия доминирует в волейболе _ это ущербно без России - бумажные чемпионы.:face_with_monocle:

    28.09.2025

  • Помор

    Дубль и мужской и женской команды в игровом виде спорта _ наши в гандбол выигрывали Олимпиаду, ну а про фигуристов или боксёров СССР ...:sunglasses:

    28.09.2025

  • ПельМешков

    и французы, и бразильцы слились в группе)

    28.09.2025

  • "Линкор"

    сколько лет Виолеете Васильевне Березиной? - каААак еЁ детям будет приятно на маму смотреть что вытворяет старушка, Я про СЕКС, а главное с кем вытворяет, НАТО всех на просмотр звать ревнивцев. Как же детям прияно будет с мужем её, ИЗМЕНА сейчас..........училка с учеником и т.д.

    28.09.2025

  • 555 555

    Итальянцы молодцы! Что в женском,что в мужском в этом году победили!

    28.09.2025

  • Док

    Так-то не знаю - кто-нибудь смотрел? Есть интересности? Итальянцы действительно монстры? И где французы? Или они только в Олимпиадах участвуют? Как-то мимо прошло... Касаемо сборной России - да, действительно из всего игрового с мячиком (хоккей все же сугубо для узкого круга - на любителя) волейбол у нас самый популярно-титульный, а мужики наряду с девчонками-ручницами даже сподобились в этом веке на олимпийское золото. Другой вопрос, что такие (как нынешнее) отлучения ведут к быстрому и скоротечному деградансу, но это совсем другая песня. И дайте кто-нибудь ростовскому петуху пару тысяч рублей - он весь форум обслужит...

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Там фильм сняли. Финал называется. Про победу в финале Лондона 2012. Главный герой Алекно. Посмотрите. Вчера с женой смотрели. Очень не понравилось. А игра та великой была!

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Мужской чемпионат России сейчас примерно одного уровня с чемпионатами Италии и Франции. Женский чемпионат России значительно уступает чемпионатам Турции и Италии.

    28.09.2025

  • Топотун

    Спирт, тебя не обижают в Гей Хаусе?

    28.09.2025

  • Топотун

    Где наши?

    28.09.2025

  • Saiga-спринтер

    После неожиданного схода сборной США, финал этого чемпионата мира был сыгран в полуфинале Италия - Польша.

    28.09.2025

  • Bavz

    Разговор, я так понял, был о том что Россия в волейболе всегда один из фаворитов, и в состоянии выиграть титул в любом турнире. Она в этом состоянии и сейчас остается. Сейчас, а не когда то там давно, 10-20 лет назад. Поэтому победы в турнирах без участия России не до конца полноценны.

    28.09.2025

  • Кот-матрос

    В 2012-м на ОИ было нечто - финал Россия-Бразилия на все времена!

    28.09.2025

  • Millwall82

    кхм, финал не победа. Ну и по сравнению с успехами клубного-то, тотального доминирования того же Зенита Казань или женское Динамо.

    28.09.2025

  • Bavz

    Почему 10 лет? В 2021-м Россия играла в финале ОИ.

    28.09.2025

  • Millwall82

    всего 10 лет назад, касаемо сборной и чемпионата, чемпионат был самым сильным. Ну отсюда и целая гора трофеев в клубном волейболе. Сборная (России) чуть просела, но все равно оставалась одной из сильнейших на планете. Футбол о таком и не мечтал никогда.

    28.09.2025

  • 678ugu

    Да у вас мания величия... Когда это было, с тех пор все изменилось!

    28.09.2025

  • Владимир Калимуллин

    Итальянцы подарили им сет, организаторы попросили, а 4 показали силу свою итальянцы.

    28.09.2025

  • я редко с вами соглашаюсь,но сегодня подписываюсь под каждым словом.

    28.09.2025

  • Millwall82

    соглашусь с теми, что без России не то, это в футболе Россия середняк, а в волейболе вполне себе гранд. С некогда сильнейшим чемпионатом на планете (и мужским, и женским). С отличной школой и своими легендами этого вида спорта.

    28.09.2025

  • belaruss

    Заслуженно , особенно после красивой победы над поляками в полуфинале, лучше бы сегодня болгары проиграли в трёх сетах, чем так позориться в четвёртом

    28.09.2025

