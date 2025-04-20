«Локомотив» протаранил путь к золоту женской суперлиги. Третий чемпионский титул для Калининграда

Тренер Андрей Воронков — король камбэков.

PARI Суперлига. Женщины

Финал. 5-й матч

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» — 1:3 (21:25, 25:19, 26:28, 21:25). Счет в серии — 3-2 в пользу «Локомотива»

За бронзу. 5-й матч

«Ленинградка» — «Заречье-Одинцово» — 1:3 (22:25, 25:15, 24:26, 26:28). Счет в серии — 3-2 в пользу «Заречья-Одинцово»

Медальные разборки в женской суперлиге в этом сезоне получились такими, какими их хотят видеть многие болельщики: красивыми, напряженными и пятиматчевыми. В бронзовой серии победу у «Ленинградки» довольно неожиданно отвоевало «Заречье-Одинцово», а в золотой впечатляющий камбэк продемонстрировал «Локомотив» в противостоянии с прошлогодним чемпионом «Динамо-Ак Барсом».

Трудный путь

В сезоне казанское «Динамо» не испытывало серьезных проблем. До финала чемпионата во всех турнирах команда уступила всего в трех матчах. Первое поражение казанкам нанесла «Уралочка» в ничего не значащей встрече группового этапа Кубка Легенд, два других на счету «Локомотива» — в полуфинале Кубка России и в регулярке суперлиги.

В плей-офф «Динамо» шло почти так же уверенно, как и мужской казанский клуб. В четвертьфинале подопечные Зорана Терзича всухую разобрались с краснодарским «Динамо», а в полуфинале отдали лишь один сет «Заречью». Таким образом, казанки сохранили больше сил, чем их соперницы по финалу.

У «Локомотива» дорога к титулу вышла непростой. В начале сезона серьезную травму получила капитан клуба Ксения Парубец. Но Андрей Воронков, вернувшийся в команду в этом сезоне, сумел подкрутить нужные настройки, и регулярку железнодорожницы завершили на втором месте.

В плей-офф трудностей тоже хватало. На второй матч четвертьфинала против «Уралочки» команда отправилась без своего тренера, который пропускал игру по состоянию здоровья. В итоге из Нижнего Тагила «Локомотив» уезжал с поражением. Тем не менее на своей площадке в третьем поединке калининградки добыли путевку в следующую стадию.

В полуфинальной серии до трех побед с «Ленинградкой» команде пришлось дважды быть в роли догоняющей. Получив 0:3 в Санкт-Петербурге, «Локо» не расклеился и ответил двумя сухими победами на чужой и на своей площадках.

В результате команда продолжила свою славную традицию. Клуб был основан в 2018 году и в каждом сезоне добирался до финала чемпионата, выиграв два из шести. Прошлой весной за золото «Локо» сражался с «Динамо-Ак Барсом». Серия дошла до пятого матча, в котором казанки были сильнее.

Фото ВК «Динамо-Ак Барс»

Золотой камбэк

В нынешнем сезоне к пятому матчу финала поначалу вообще не шло. Действующий чемпион просто уничтожил соперника в двух стартовых встречах на своей площадке. Счет в первой игре вообще получился издевательским — 25:12, 25:21, 25:11. «Локомотив» практически списали со счетов, досрочно вручив золотые медали «Динамо».

Не все складывалось у «Локо» и в третьем матче, который проходил в Калининграде. Хозяйки бились, но подопечные Зорана Терзича были надежнее в решающие моменты. Так гости повели со счетом 2:0. До чемпионства оставалось выиграть одну партию...

«Локо» сдаваться не собирался. Калининградки тащили мертвые мячи в защите и просто выцарапали победу в сете на балансе (28:26). Дальше пошли качели. То одна, то другая команда убегали вперед, но оказавшиеся на грани хозяйки хотели выиграть сильнее. На тай-брейке «Локомотив» выглядел свежее соперника и допустил меньше ошибок, продлив финальную серию. Этот матч можно назвать главным украшением всего чемпионата.

«Все увидели, что «Локомотив» никогда не сдается. Даже когда уступает по матчам 0:2 и 0:2 по партиям. У нас была задача не допустить столько ошибок, сколько было в играх в Казани. Да, мы были измотаны длительными сериями в четвертьфинале, полуфинале. Однако понимали, даже были уверены, что сил у нас хватит. И мы можем больше, чем показали в предыдущих играх финала в Казани», — говорил Андрей Воронков.

Эмоции Эбрар Каракурт. Фото ВК «Динамо-Ак Барс»

К четвертой игре «Динамо-Ак Барс» потерял своего лидера в атаке Брайелин Мартинес. Как признавался Зоран Терзич, из-за этой травмы доминиканки команда перестала верить в себя. «Локомотив» же был окрылен успехом в предыдущей встрече и безжалостен. Сравняв счет в серии сухой победой, калининградки отправились за титулом в Казань. Хозяйкам в решающем поединке удалось зацепить лишь один сет. Когда Эбрар Каркурт нанесла свой золотой удар, никто из волейболисток «Локомотива» не мог сдержать слез.