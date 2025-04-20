Казанский «Зенит» уничтожил всех соперников в суперлиге. Это 13-й чемпионский титул команды

Клуб из Татарстана не проиграл в плей-офф ни одного матча.

PARI Суперлига. Мужчины. Финал. 3-й матч

«Зенит» СПб — «Зенит-Казань» — 0:3 (21:25, 16:25, 15:25)

Счет в серии 3-0 в пользу «Зенита-Казань»

«Зенит-Казань» второй раз подряд защищает чемпионский титул, выиграв его в 13-й раз в своей истории. Как и в прошлом сезоне, подопечные Алексея Вербова не отдали в плей-офф соперникам ни одного матча. В золотом противостоянии казанцы без серьезных проблем справились с питерским «Зенитом», поставив уверенную финальную точку на чужой площадке.

Разные пути

В последние два сезона трендом российского мужского волейбола стали титульные матчи с участием казанского «Зенита» и московского «Динамо». До нынешней весны команды бились за трофеи в восьми финалах подряд. Последние две встречи оказались в пользу столичного клуба. Бело-голубые отвоевали у казанцев Кубок Легенд и Кубок России. Однако до финала в суперлиге «Динамо» добраться в этот раз не смогло. Москвичи неожиданно оступились в четвертьфинале, проиграв в трехматчевом противостоянии «Динамо-ЛО».

Клуб из Татарстана в чемпионате был практически безупречен. За весь долгий и сложный турнир «Зенит» уступил только в одной игре. В первой половине регулярки чемпиона притормозила самая молодая команда суперлиги — «Факел Ямал». Основные же конкуренты были биты. Выйдя в плей-офф с недосягаемого для других первого места, «Зенит» полетел к титулу. До золотой серии казанцы не отдали соперникам ни одной партии: в четвертьфинале всухую разгромили «Кузбасс», в полуфинале — «Динамо-ЛО».

У питерцев путь к финалу был сложнее. В начале сезона команда, которую возглавил вернувшийся в наш чемпионат Владимир Алекно, испытывала трудности. Но затем «Зенит» набрал хороший темп, лишь в концовке регулярки упустив место в топ-4. Таким образом, до плей-офф сине-бело-голубым надо было еще сыграть в квалификационном раунде. Клуб из Санкт-Петербурга эту задачу выполнил легко, разгромив АСК, а затем без поражений прошел четвертьфинал с «Локомотивом» и полуфинал с «Белогорьем». Победы на этих стадиях давались «Зениту», конечно, сложнее, чем одноименному клубу из Казани.

Фото ВК «Зенит-Казань»

Легкий финал

В стартовом матче финального противостояния питерцы столкнулись с проблемой — из-за травмы остался в запасе основной либеро команды Женя Гребенников. Казанцы в этой игре показали более качественный волейбол и продолжили свою сухую серию в плей-офф. Однако во втором поединке в столице Татарстана гости показали зубы. Всю встречу они были в роли догоняющих, но все же смогли добраться до тай-брейка. Пятую партию второго матча можно назвать главной во всей финальной серии. Команды показывали равную игру, но в концовке надежнее оказался чемпион. Максим Михайлов добыл для команды матчбол, который был реализован тройным блоком. 15:13.

«Было понятно, что в первом матче это все больше, наверное, недоразумение. Иллюзия легкой победы вообще была нам не нужна, — объяснял Алексей Вербов. — Нам пришлось просто выгрызать победу. Выиграли первый матч, выиграли второй, но это настолько разные ощущения... Ты понимаешь, ради чего ты пашешь, ради чего все забыли про боль и усталость и выложились на 100 процентов».

После такой битвы думалось, что питерцы все-таки смогут на своей площадке размочить счет в финальном противостоянии. Вот только гости не были настроены давать сопернику шанс отыграться. Со старта казанцы побежали в отрыв. Они не давали развернуться хозяевам в атаке, что хорошо продемонстрировала статистика: 41% реализации у питерцев в первом сете и 31% во втором. В третьей партии «Зенит» из Санкт-Петербурга, похоже, смирился с серебром и отдал победу без особой борьбы.

Фото ВК «Зенит-Казань»

«Отличная серия, игра сегодня в том числе, но, наверное, ключевая была у нас в Казани во втором матче. После нее Питер уже не поверил в свои силы, опустил руки. Поэтому сегодня было достаточно легко. Это самый легкий финал. По счету — да. Но по игре, конечно, нет. Мы боролись, цеплялись за каждый мяч, старались не думать о трофее, а шли именно играть каждый матч и выигрывать его», — радовался доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков.

Сезон на этом для команд еще не закончен. С 6 по 11 мая в Казани пройдет «Финал шести» Кубка России.