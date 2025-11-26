Казанский «Зенит» победил «Оренбуржье» в матче Суперлиги
Казанский «Зенит» дома обыграл «Оренбуржье» в матче 9-го тура чемпионата России. Матч завершился со счетом 3:0.
«Зенит» набрал 23 очка, одержал 8-ю победу в 9 играх. Казанцы занимают третье место в таблице Суперлиги.
«Оренбуржье» с 9 очками — на 10-й строчке.
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Чемпионат России. Мужчины
9-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 2:3 (23:25, 28:26, 25:16, 18:25, 15:17)
26 ноября.
«Динамо-Урал» (Уфа) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:20, 25:20, 26:24)
26 ноября.
«Зенит-Казань» (Казань) — «Оренбуржье» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:17)
26 ноября.
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