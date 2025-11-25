Московское «Динамо» нанесло «Локомотиву» первое поражение в сезоне

Московское «Динамо» дома обыграло «Локомотив» в матче 9-го тура чемпионата России — 3:1.

Бело-голубые набрали 20 очков и занимают 4-е место в таблице Суперлиги. Новосибирцы потерпели первое поражение в сезоне и с 24 очками — на второй строчке.

«Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде победил «Газпром-Югру» со счетом 3:1. Питерский клуб набрал 25 очков и возглавил таблицу Суперлиги.

«Белогорье» обыграло на выезде «Факел-Ямал» со счетом 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

«Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (20:25, 21:25, 21:25)

25 ноября.

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:23, 8:25, 23:25, 19:25)

25 ноября.

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21)

25 ноября.