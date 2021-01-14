В Италии сообщают, что «Пьяченца» хочет пригласить Максима Михайлова

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов попал в сферу интересов «Пьяченцы». Итальянский клуб хочет пригласить 32-летнего волейболиста, у которого истекает контракт с казанской командой в конце нынешнего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Михайлов выступает за «Зенит» с 2010 года. В составе команды он становился многократным победителем чемпионата и Кубка России, несколько раз побеждал в Лиге чемпионов и брал клубный чемпионат мира.

В составе сборной России Михайлов выиграл Олимпиаду-2012, дважды становился чемпионом Европы, выигрывал Кубок мира, Лигу наций и Мировую лигу.