В матче 9-го тура женской Суперлиги «Уралочка-НТМК» оказалась сильнее «Минчанки» — 3:1, а московское «Динамо» разгромило «Протон» со счетом 3:0.

Россия. Женщины. Суперлига

9-й тур

Минчанка (Минск) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 1:3 (25:20, 17:25, 18:25, 20:25)

Динамо М (Москва) — Протон (Саратов) — 3:0 (25:14, 25:9, 25:18)