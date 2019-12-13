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«Уралочка» обыграла «Минчанку» в чемпионате России, а московское «Динамо» — «Протон»

19:28
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В матче 9-го тура женской Суперлиги «Уралочка-НТМК» оказалась сильнее «Минчанки» — 3:1, а московское «Динамо» разгромило «Протон» со счетом 3:0.

Россия. Женщины. Суперлига
9-й тур
Минчанка (Минск) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 1:3 (25:20, 17:25, 18:25, 20:25)

Динамо М (Москва) — Протон (Саратов) — 3:0 (25:14, 25:9, 25:18)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/russia/2019-2020/

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