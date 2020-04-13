Связующий Стрильчук продлил контракт с «Енисеем»

Связующий Валентин Стрильчук продлил контракт и в следующем сезоне также будет выступать за «Енисей», сообщает Twiter клуба.

? Наш связующий Валентин Стрильчук продлил контракт и в следующем сезоне также будет выступать за «Енисей». В составе красноярской команды волейболист играет уже два сезона подряд ?? pic.twitter.com/3hCPfhEuof — vcenisey (@vcenisey1) April 13, 2020

В составе красноярской команды волейболист играет уже два сезона подряд. До этого он выступал в московском «Динамо», «Нове» (Новокуйбышевск), «Искре» (Одинцово), «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Динамо-2» (Москва) и «Нефтяник» (Ярославль). В этом сезоне в чемпионате России за «Енисей» Стрильчук провел 20 матчей.