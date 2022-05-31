Экс-волейболист сборной России прокомментировал дисквалификацию тренера Воронкова за расистское высказывание

Экс-волейболист сборной России Дмитрий Фомин прокомментировал новость о том, что Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за расистское высказывание.

«Дисквалифицировать на два года — это очень жестко. За что? Даже учитывая, что он не извинился, хотя и высказался на эмоциях, в адрес женщины. Но такое наказание — два года! Ни фига себе! Я не вижу мотивов для этого.

Мы сегодня живем и знаем, что творится за пределами нашей страны — на западном направлении. Там нет расистов, а у нас есть? Чушь какая-то! Нам нечего больше обсуждать сегодня? Слишком жесткое наказание Воронкову, не соответствующее поступку.

Нам на все надо реагировать адекватно. Нельзя одному человеку рубить голову, а мимо другого просто проходить — бывали и другие инциденты, выглядевшие столь же некрасиво. Не знаю, чем руководствовались люди, принимая такое решение.

Изначально я был не на стороне Воронкова. Человек мог извиниться, все бывает: эмоции, не подумал. Ну сказал бы просто: «Я глупый, сказал такую чушь». Но сейчас, когда все дошло до такой степени, я считаю, что это просто ни за что", — сказал Фомин «Газете.Ru».

Напомним, что во время тайм-аута финального матча чемпионата России между «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» Андрей Воронков одному из своих игроков сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?»