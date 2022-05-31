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Сегодня, 17:45

Два клуба из Белоруссии могут сыграть в чемпионатах России по волейболу в следующем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Мужская и женская команды из Белоруссии могут сыграть в чемпионатах России по волейболу в следующем сезоне, информирует ТАСС.

«Мы ждем окончательного решения. В открытом чемпионате России могут сыграть два клуба из Белоруссии, один мужской и один женский. Мы можем ждать их решения вплоть до старта чемпионата, формат проведения позволяет», — сказал собеседник агентства, уточнив, что это клубы «Строитель» и «Минчанка».

Также на выступление претендует мужской клуб «Шахтер» из Солигорска.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14782449
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