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«Динамо-Метар» сменило главного тренера

18:56
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На пост главного тренера волейбольного клуба «Динамо-Метар» назначен Захар Пилипенко, сообщает пресс-служба клуба. Ранее он занимал должность старшего тренера челябинской команды.

Пилипенко имеет большой опыт работы главным тренером и неоднократно становился победителем чемпионата России высшей лиги А.

Теперь уже бывший главный тренер «Динамо-Метар» Сергей Чесновицкий назначается на пост советника генерального директора по формированию системы взаимодействия основной команды, молодежной и спортивной школы.

Дополнительная информация:

https://vk.com/dinamometar

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