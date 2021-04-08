Тренер сборной России оценил формат «Финала шести» в чемпионате России

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо в интервью «Известиям» отметил, что нормально относится к формату проведения завершающей стадии чемпионата России.

— Как вам возвращение к формату проведения завершающей стадии Суперлиги в виде «Финала шести», который не проводился со времен вашего первого сезона в «Кузбассе»?

— Это абсолютно нормальная форма. Она постоянно используется на уровне сборных в Лиге наций, я в таком турнире играл со сборными Финляндии и России, так что для меня ничего нового в этом нет. К тому же мы давно знали, что нынешний чемпионат Суперлиги будет завершаться именно таким образом. Поэтому вообще не думали об этом.

— Нет ощущения рулетки от такого турнира, где каждая команда может как победить, так и провалиться?

— Точно победителем будет самая сильная команда. Поэтому это не рулетка. Просто очень интересный турнир и для клубов, и для болельщиков. Интересный своей непредсказуемостью, борьбой шести лучших команд чемпионата. И каждая игра в этом мини-турнире — это очень высокий уровень. Но у России вообще очень сильный чемпионат. И попасть в этот «Финал шести» нелегко.