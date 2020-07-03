Диагональный Алексеев стал новичком «Динамо-ЛО»

Диагональный нападающий Никита Алексеев перешел из уфимского «Урала» в «Динамо-ЛО», сообщает сайт клуба.

Два сезона, с 2017 по 2019 года Никита Алексеев провел в казанском «Зените». В его составе стал чемпионом российской суперлиги, серебряным призером чемпионата, двукратным обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка России, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.