Диагональный Алексеев стал новичком «Динамо-ЛО»
3 июля 2020, 14:36
Диагональный нападающий Никита Алексеев перешел из уфимского «Урала» в «Динамо-ЛО», сообщает сайт клуба.
Два сезона, с 2017 по 2019 года Никита Алексеев провел в казанском «Зените». В его составе стал чемпионом российской суперлиги, серебряным призером чемпионата, двукратным обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка России, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
?НИКИТА АЛЕКСЕЕВ — #атомныйпарень ?— ВК «ДИНАМО-ЛО» (@dynamolo) July 3, 2020
Гештальт закрыт — мы завершили комплектакцию к сезону.
Добро пожаловать в банду, Никита! Обещаем вести себя хорошо, уважать и не обижать, любить и обнимать ? Взамен просим немного — забивать и забивать ?? pic.twitter.com/2SOm4xMI3O
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