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Диагональный Алексеев стал новичком «Динамо-ЛО»

3 июля 2020, 14:36
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Диагональный нападающий Никита Алексеев перешел из уфимского «Урала» в «Динамо-ЛО», сообщает сайт клуба.

Два сезона, с 2017 по 2019 года Никита Алексеев провел в казанском «Зените». В его составе стал чемпионом российской суперлиги, серебряным призером чемпионата, двукратным обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка России, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Дополнительная информация:

http://vc-dynamo.ru/news/news_3076.html

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