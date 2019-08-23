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Тренер женской сборной России Бузато отстранен на три матча

19:28
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Международная федерация волейбола дисквалифицировала старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато на три игры за оскорбительный жест, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федерация волейбола Кореи обвинила специалиста в расизме и намерена подать жалобу. Корейская сторона сочла, что специалист имитировал узкие глаза. Российская команда обыграла Корею (3-2) в решающем матче отборочного турнира Олимпиады-2020. Позднее Международная федерация волейбола открыла дисциплинарное дело в отношении итальянского специалиста.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6793508

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