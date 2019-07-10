Саммельвуо рад, что сборная России вышла в "Финал шести" Лиги наций

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо считает, что его команда, которая ранее вышла в "Финал шести" Лиги наций, прибавила, сообщает FIVB. 43-летний финский специалист не обращает внимания на прошлогодий титул.

Отметим, что сегодня, 10 июля, в Чикаго (США) стартует "Финал шести".

– Знаете, сборная России не думала о прошлогоднем титуле. Каждый сезон – новая история, у каждой команды своя история. Это разные вещи. Мы очень рады быть здесь в 2019 году. Наш путь к "Финалу шести" получился очень интересным. Мы путешествовали, наверное, больше чем любая другая команда в этой Лиге наций. Я очень рад, что мы пробились в "Финал шести". По ходу турнира наша команда прибавила. Я также очень рад тому, что некоторые игроки впервые сыграли за сборную, – приводит слова Саммельвуо пресс-служба FIVB.

В прошлом году сборная России в финале Лиги наций переиграла Францию и выиграла главный трофей турнира.