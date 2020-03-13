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Новости   //    Волейбол   //    Лига наций / Мужчины

Лига наций может пройти после Олимпиады-2020

17:10
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Международная федерация волейбола приняла решение отложить проведение Лиги наций из-за коронавируса, сообщает официальны сайт организации.

Предварительный раунд мужской Лиги наций должен был пройти с 22 мая по 21 июня, финальный раунд — с 1 по 5 июля. Матчи предварительного раунда у женщин должны были пройти в период с 19 мая по 21 июня, финальная часть — в те же сроки, что и у мужчин.

Новая дата проведения турнира будет объявлена после летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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