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Тренер сборной России назвал чемпионат мира в Испании главным стартом сезона для батутистов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков заявил, что ноябрьский чемпионат мира в Испании будет главным стартом сезона для российских батутистов.

«Главным стартом сезона для наших спортсменов будет ноябрьский чемпионат мира, который пройдет в Памплоне. Именно к этому турниру все спортсмены будут выводить себя на пик формы. Календарь национальных соревнований на 2025 год составлялся с учетом чемпионата мира», — приводит слова Рыжкова ТАСС.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет в Испании с 6 по 9 ноября 2025 года.

Источник: ТАСС
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