Российские батутисты отказались от участия в этапе Кубка мира в Португалии из-за запрета на флаг

Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира в португальской Коимбре из-за запрета местных властей выступать с национальной символикой, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Турнир пройдет 4-5 июля.

«Мы готовились к Кубку мира в Португалии. Но организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой. Нам предложили выступить только в статусе нейтральных спортсменов. Учитывая, что решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) не исполняется, сборная отказалась от участия в турнире», — цитирует главного тренера сборной России Алексея Рыжкова пресс-служба Федерации гимнастики России.

Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн сообщил, что 11 национальных федераций направили письмо в European Gymnastics с просьбой запретить российские флаг и гимн на соревнованиях в Европе. Впоследствии European Gymnastics перенесла генеральную ассамблею, на которой должен был обсуждаться вопрос возвращения российской национальной символики.

Исполком European Gymnastics 4 мая снял санкции с российских и белорусских спортсменов. За шесть дней до этого аналогичное решение принял исполком World Gymnastics, допустив россиян к своим соревнованиям с национальными флагом и гимном.