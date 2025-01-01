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Рыжков: «Российские прыгуны на батуте не испытывали к себе негатива на зарубежных стартах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков рассказал, что российские спортсмены, принимавшие в 2024 году участие в нескольких международных стартах, не испытывали к себе негативного отношения.

В сезоне-2024 российские прыгуны на батуте выступали в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики в нейтральном статусе.

«Какого-то негативного отношения к себе и своим спортсменам я в олимпийском сезоне не заметил, — цитирует Рыжкова ТАСС. — Да, у нас случались сложности с получением въездных виз. Один из отборочных этапов Кубка мира проходил в марте в Германии, куда нам пришлось лететь с проблемами через Испанию, потому что получили испанские визы в самый последний момент. Покупка авиабилетов, бронирование номеров в гостиницах тоже были сопряжены с определенными сложностями».

«Но когда мы выступали в так называемых недружественных странах, то не ощущали к себе предвзятого отношения ни от одной из федераций, входящих в Международную федерацию гимнастики. Все-таки мы одна семья, много десятилетий вместе», — добавил тренер сборной России.

Источник: ТАСС
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