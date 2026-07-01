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1 июля, 21:36

Губерниев об отказе российских батутистов от участия в этапе Кубка мира из-за запрета на флаг: «Гадство будет продолжаться»

Дарик Агаларов
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением об отказе российских батутистов от участия в этапе Кубка мира в Португалии из-за запрета на использование национальной символики.

Соревнования пройдут с 4 по 5 июля в Коимбре.

«Там есть решение, где флаг и гимн надо возвращать. Но «демократические» страны и избранные мэры городов считают иначе. Законы им не писаны. Мы будем сталкиваться с этим постоянно. Скоро с этим столкнемся в фигурном катании и конькобежном спорте. Это гадство будет продолжаться», — сказал Губерниев «СЭ».

Исполком European Gymnastics 4 мая снял санкции с российских и белорусских спортсменов. За шесть дней до этого аналогичное решение принял исполком World Gymnastics, допустив россиян к своим соревнованиям с национальными флагом и гимном.

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Дмитрий Губерниев
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