Губерниев об отказе российских батутистов от участия в этапе Кубка мира из-за запрета на флаг: «Гадство будет продолжаться»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением об отказе российских батутистов от участия в этапе Кубка мира в Португалии из-за запрета на использование национальной символики.

Соревнования пройдут с 4 по 5 июля в Коимбре.

«Там есть решение, где флаг и гимн надо возвращать. Но «демократические» страны и избранные мэры городов считают иначе. Законы им не писаны. Мы будем сталкиваться с этим постоянно. Скоро с этим столкнемся в фигурном катании и конькобежном спорте. Это гадство будет продолжаться», — сказал Губерниев «СЭ».

Исполком European Gymnastics 4 мая снял санкции с российских и белорусских спортсменов. За шесть дней до этого аналогичное решение принял исполком World Gymnastics, допустив россиян к своим соревнованиям с национальными флагом и гимном.