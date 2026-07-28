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European Gymnastics ратифицировал возвращение российской символики на турниры

Алина Савинова

Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал участие российских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации с национальной символикой.

Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее во вторник, 28 июля, и приводит правила European Gymnastics в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

«Для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок, принятый на июльском заседании Исполкома World Gymnastics. Его использование допускается только в случаях, когда законодательство или обязательные требования государственных органов принимающей страны не позволяют демонстрировать российскую государственную символику», — говорится в заявлении ФГР.

Отмечается, что переходный порядок касается только использования национальной символики и не влияет на допуск россиян к соревнованиям, права на проведение которых будут предоставлены после 28 июля.

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В мае исполком World Gymnastics принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение позднее утвердил исполком European Gymnastics, однако оно должно было быть ратифицировано на внеочередной генеральной ассамблее.

Источник: https://t.me/FGYMRUSSIA/4657
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