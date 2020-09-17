Турнир в Риме. Азаренко разгромила Кенин, Херцог победила Бертенс
21:34
Продолжаются матчи второго раунда турнира WTA в Риме (Италия).
Белоруска Виктория Азаренко уверенно победила американку Софию Кенин (6:0, 6:0). Словенка Полона Херцог обыграла голландку Кики Бертенс (6:4, 6:4).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) — София Кенин (США, 3) — 6:0, 6:0
Полона Херцог (Словения) — Кики Бертенс (Голландия, 5) — 6:4, 6:4
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