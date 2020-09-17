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Турнир в Риме. Азаренко разгромила Кенин, Херцог победила Бертенс

21:34
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Продолжаются матчи второго раунда турнира WTA в Риме (Италия).

Белоруска Виктория Азаренко уверенно победила американку Софию Кенин (6:0, 6:0). Словенка Полона Херцог обыграла голландку Кики Бертенс (6:4, 6:4).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — София Кенин (США, 3) — 6:0, 6:0

Полона Херцог (Словения) — Кики Бертенс (Голландия, 5) — 6:4, 6:4

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