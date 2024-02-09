Анна Калинская: «В 18 лет хотела закончить с теннисом»

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что хотела в 18 лет закончить карьеру.

«Был такой момент в карьере в 18 лет: хотела закончить с теннисом. Это были первые взрослые ТБШ, квалификации. Когда не получалось пройти и понимала, какая огромная разница между юниорским и взрослым теннисом. А все от меня ждали результатов, потому что в юниорах стояла третьей. И было какое-то давление со стороны родителей, со стороны тренера. В тот момент теннис не приносил никакого удовольствия», — приводит слова Калинской «Чемпионат».

Также 25-летняя россиянка сообщила, что с этой ситуацией ей помогла справиться подруга, с которой она продолжала ходить на тренировки.

Калинская была третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге и победительницей Открытый чемпионат Австралии-2016 в паре с Терезой Мигаликовой. На этом уровне она также победила в парном разряде на международном зальном чемпионате Чехии, была в финале открытого чемпионата Франции-2015 в одиночке и финалисткой открытого чемпионата США-2015 в парном разряде.

40-я ракетка мира в 2024 году дошла до четвертьфинала Australian Open, в котором уступила Чжэн Циньвэнь (7:6 (7:4), 3:6, 1:6).