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Андрей Рублев — Нуну Боржеш, 18 августа 2026: во сколько начало матча турнира ATP в Цинциннати, где смотреть трансляцию

Андрей Рублев — Нуну Боржеш: во сколько начало матча турнира WTA в Цинциннати

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Getty Images

Россиянин Андрей Рублев и португалец Нуну Боржеш встретятся в третьем круге турнира ATP-1000 в Цинциннати (США) во вторник, 18 августа. Начало матча — в 21.00 по московскому времени.

В России официальных трансляций турниров ATP нет. В прямом эфире матчи турнира в Цинциннати можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Результат игры Рублев — Боржеш можно отслеживать в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

28-летний Рублев занимает 18-е место в мировом рейтинге. Во втором круге Андрей обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту (7:6 (7:5), 6:1).

29-летний Боржеш занимает 47-е место в мировом рейтинге. Во втором круге Нуну победил аргентинца Франсиско Серундоло (6:4, 6:4).

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Теннис
Андрей Рублев
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