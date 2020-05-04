Шарапова проиграла в первом круге виртуального турнира

Россиянка Мария Шарапова вместе с моделью Карли Клосс не смогла преолодеть барьер первого раунда виртуального командного турнира Stay at Home Slam. Со счетом 3:6 они уступили Кевину Андерсону из ЮАР и игроку НФЛ Райану Тэннехиллу.

Также в списке участников значатся Серена и Винус Уильямс, Наоми Осака, Кей Нишикори, Мэдисон Кис, Тейлор Фритц.

Участники турнира получат по 25 тысяч долларов, которые направят в благотворительные фонды по собственному выбору. Пара победителей пожертвует один миллион долларов.