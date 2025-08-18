Теннис
18 августа, 01:07

Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Кливленде

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Полина Кудерметова в первом круге турнира в Кливленде обыграла американку Катрину Скотт со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету 22-летней россиянки 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Кудерметова встретится с немкой Евой Лис.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Полина Кудерметова (Россия) — Катрина Скотт (США, WC) — 6:4, 6:4

Полина Кудерметова
  • fonkom

    Слушай, Пупкин. Вот объясни, пожалуйста, почему в моей компании ребята-электрики, все, как на подбор, с нормальными мозгами, а ты ума не имеешь? Не позорь звание электрика, признайся, что ты дворник. Впрочем, дворники тоже разные бывают...

    18.08.2025

  • Алехандрохорс

    Вы всё правильно сказали. Полина в основной сетке ЮСО.

    18.08.2025

  • Алехандрохорс

    Ну, наконец-то не проиграла в первом круге. И это, с жеребьёвкой откровенно повезло)

    18.08.2025

  • идиото, ты даже сроки проведения основного турнира не знаешь, но в каждой бочке затычка! :clown::clown::clown:

    18.08.2025

  • nikola mozaev

    Очень важная победа для Полины Кудерметовой. Хоть и соперница была не статусная, но вспомнить вкус победы очень важно!

    18.08.2025

  • pupkin-221

    какую неделю ? US Open открывается завтра, или это только микст и отбор в одиночном пока ?

    18.08.2025

  • Я из Волгограда

    Как это не попала? Вот через неделю (24 августа) начнётся US Open, там её и увидим... А здесь, в Кливленде, думаю, она не надолго задержится. Уже следующий матч против немки Лис может стать для Кудерметовой-младшей последним на этом турнире. Но хоть прервала сегодня серию из десяти поражений подряд. Последний раз до нынешнего дня она выигрывала матч ещё в марте. С тех пор одни лишь проигрыши были...

    18.08.2025

  • pupkin-221

    не попала на US Open, зато в третьеразрядном турнире пробилась во второй круг - это победа или как ?:laughing::laughing::laughing:

    18.08.2025

