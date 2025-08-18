Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Кливленде
Российская теннисистка Полина Кудерметова в первом круге турнира в Кливленде обыграла американку Катрину Скотт со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету 22-летней россиянки 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Во втором круге Кудерметова встретится с немкой Евой Лис.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Полина Кудерметова (Россия) — Катрина Скотт (США, WC) — 6:4, 6:4
Новости