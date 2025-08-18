Кудерметова проиграла Паолини в полуфинале турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила итальянке Ясмин Паолини в полуфинале турнира в Цинциннати — 3:6, 7:6 (7:2), 3:6.

Матч продлился 2 часа 21 минуту.

Кудерметова 10 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Паолини 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале турнира 29-летняя Паолини встретится с полькой Игой Свентек.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3