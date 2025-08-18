Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

18 августа, 00:29

Кудерметова проиграла Паолини в полуфинале турнира в Цинциннати

Сергей Ярошенко
Вероника Кудерметова.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила итальянке Ясмин Паолини в полуфинале турнира в Цинциннати — 3:6, 7:6 (7:2), 3:6.

Матч продлился 2 часа 21 минуту.

Кудерметова 10 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Паолини 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале турнира 29-летняя Паолини встретится с полькой Игой Свентек.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Вероника Кудерметова
Ясмин Паолини
Читайте также
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Черемисин57

    Матч смотрел от начала и до конца! Хотел убедиться в прорыве результатов у Кудерметовой!! Эпизодами Кудерметова проводила прекрасные розыгрыши и выигрывала очки!!! Иногда здорово подавала, но всё это смазала бестолковая игра, с ошибками, с нервами! Вывод- Кудерметова как была деревянная, так ею и осталась!! По тренеру- мужу, поддерживал как мог супругу, давал дельные советы!!! Но всё это в пустоту ушло...!

    18.08.2025

  • Алехандрохорс

    Дружище я тоже стал смотреть при 3:4 и наподаче Паолини во втором сете. Статиска реализации брейкпоинтов к тому времени была: Паолини 2 из двух, Кудерметова просто ноль из 0. То что предложила дальше Вероника было похоже на фантастику. Она в десятом гейме на подаче Паолини, не смотря на фиаско на двойном брейк-поинте просто монструзно брейканула. Две свои подачи держала железно, а на Тае показала просто идеальный теннис, сметя Колобка с корта. Я присто наслаждался... Грешен потом отрубился, ибо на работу. Но судя по тому, как она в третьем сете после проигрыша подачи сразу уперлась и трижды заработала, но не реализовала брейпоинты Паолини никто ковровую дорожку не стелил. Да, проиграла. Но. Реально блестательная форма. Очень жду от неё няшек и на ЮСОупен. p.s.: зря уснул, моей поддержки, наверное Веронике и не хватило(.

    18.08.2025

  • Александр Иванов

    А коротышка симпатичная, приятно смотреть за ее игрой... бегает , борется... улыбчивая... мало таких в Туре... не припоминаю , были ли раньше в 10-ке такие коротышки

    18.08.2025

  • Иван Л.

    Про пол-силы это сказки. Был напряг и Кудя гоняла колобка неслабо во втром сете, ну тай-брейк вообще вынос, в начале третьего, вела игру, но спешила выиграть прям сразу, колобок просто отыгрывался, в итоге Вероника доспешилась и начала пулять куда попало. А пока она играла, в себе была, играла интереснее и атаковала. Некотроые переводы были великолепны. У колобка ничего великолепного не заметил. Просто терпение. Обычный колобок, который держится.

    18.08.2025

  • hant64

    Да, Дубай до тысячника подняли, точно. Ну, значит, пока Вероника не играла в финале мастерса. Но, главное, игра вроде бы появилась опять. Вот только надолго ли? Да этот вопрос можно задавать абсолютно любой теннисистке женского тура, включая всех топов - Свентек не так давно кувыркалась, Соболенко сейчас кувыркается, про Гауфф и говорить даже нечего, Рыбакина всё свою прохудившуюся крышу не подлатает никак. И список этот может быть бесконечным, нет уже давно таких, как Графф, последней Серена была, и на короткое время Эшли Барти, которая, правда, сама не знала, чего хочет в этой жизни, а если бы знала, доминировала ещё долгое время в туре.

    18.08.2025

  • Николай Шибаев

    Полячка Ига,он имел ввиду

    18.08.2025

  • Николай Шибаев

    Нужно поблагодарить Веронику за хороший турнир,за равную игру в полуфинале,еще бы чуть чуть мастерства!

    18.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Отличный турнир провели российские теннисистки. Многие прошли очень далеко показывая стабильный теннис. Особенно Миррочка Андреева. Сумела защитить прошлогодние очёчки не напрягая себя и не играя в такую жару. Очень дальновидное решение Льва Кассиля.

    18.08.2025

  • oleg.bob

    Не хватило мощи...

    18.08.2025

  • pupkin-221

    какая полячка ? Паолини - итальянка, правда наполовину с польскими корнями

    18.08.2025

  • Klim11

    вопрос где звезды российского тенниса " миноги"?

    18.08.2025

  • miker65

    Не смотрел ни секунды, но слушал всю игру. Согласно прослушиванию, итальянский колобок выиграл без напряга, играя в пол силы. Наверное это и лучше. Колобок умеет зарубаться и хоть и проиграет полячка, но по 2-3 в каждом сете возьмёт. А вот Вероника огребла бы две баранки, как недавно Анисимова.

    18.08.2025

  • miker65

    Дружище! Если бы кто другой это написал - я бы не поверил!

    18.08.2025

  • Иван Л.

    Попёрли как на дрожжах)

    18.08.2025

  • Я из Волгограда

    "Вероничка умница, забавно было наблюдать, как она после провального второго сета упёрлась, и 5 гейм третьего сета вытащила на зубах, а потом, отдав тут же свою подачу, сразу вернула брейк. Сильно, ничего не скажешь. А пару месяцев назад совсем разваленной была. В феврале-марте представить Кудерметову, обыгрывающую Пегулу, было просто невозможно. А сейчас преобразилась, и игра появилась, и результат". Олег, первые два абзаца в этом моём сообщении - это ТВОИ собственные слова. Я их сейчас просто скопировал. А сказал ты их (написал) 3 мая 2023 года. Тогда Вероника обыграла Пегулу и вышла в полуфинал тысячника в Мадриде. А в финале "тысячника" она никогда не играла. ТОТ Дубай был "пятисотником". Чувствуешь разницу?

    18.08.2025

  • hant64

    Да, я специально посмотрел, в 2022 году Остапенко с баранкой проиграла.

    18.08.2025

  • Я из Волгограда

    Вот как раз в Мадриде-2023 она и начала традицию пить пиво после матчей. И результаты тогда каааак попёрли!

    18.08.2025

  • hant64

    Неожиданно. Она всегда достаточно далеко от топовых результатов вроде бы находится. Но, оказывается, она даже в финале тысячника играла.

    18.08.2025

  • Я из Волгограда

    Играла. В 2022 году. Только тогда турнир в Дубае был обычным "пятисотником"...

    18.08.2025

  • pupkin-221

    я сто раз говорил - Вероника могла бы играть в 10-ке лучших и выигрывать крупные турниры, но для этого надо было выгнать мужа-альфонса Серегу и набрать профессиональную команду - тренера, психолога, кардио-массажиста.

    18.08.2025

  • Иван Л.

    А в Дубае она ж в финале вроде как-то играла

    18.08.2025

  • Я из Волгограда

    Пару лет назад она на двух тысячниках подряд доходила до полуфиналов. В Мадриде и Риме.

    18.08.2025

  • pupkin-221

    Вероника и так молодец - прыгнула выше головы. Теперь можно отдохнуть, так как на US Open (который начнется завтра) такого везения не будет, и Кудерметова-старшая вылетит во втором-третьем круге.

    18.08.2025

  • Иван Л.

    Турнир - да. Даже удивительно. А вот по третьему сету ой-ой. Ну каак вести игру, напрягать и гонять колобка, а потом в голове опять переклинило и всё отдала.

    18.08.2025

  • Mark Kaminer

    Какой прекрасный теннисный вечер, будет идеальный финал.

    18.08.2025

  • Иван Л.

    Вот из-за того, что случилось в 6 гейме 3 сета и не хотел смотреть. На тай-брейке всё-таки включил. В одну калитку вынесла. А потом была обычная Вероника, своими тупыми ошибками отдавшая игру. Она в хорошей форме, но в головееееее.....

    18.08.2025

  • hant64

    Здесь, что называется, победил сильнейший. Где-то чего-то, но чуть-чуть Веронике не хватало. Но турнир провела для себя просто блестяще, если не ошибаюсь, она вообще впервые в полуфинале тысячника побывала.

    18.08.2025

    • Свентек — о победе над Рыбакиной: «Уровень игры был просто сумасшедшим»

    Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира в Кливленде

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости