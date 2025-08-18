Панова не смогла победить в финале парного турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй в финале парного турнира в Цинциннати уступили кандке Габриэле Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 4:6, 3:6. На счету Пановой и Ханьюй эйс, двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия) — 4:6, 3:6