18 августа, 04:43

Панова не смогла победить в финале парного турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй в финале парного турнира в Цинциннати уступили кандке Габриэле Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 4:6, 3:6. На счету Пановой и Ханьюй эйс, двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия) — 4:6, 3:6

  • No Name 4

    "Панова вышла в финал парного турнира в Цинциннати" "Панова не смогла победить в финале парного турнира в Цинциннати" Конечно, одна против пары, как тут победишь?

    18.08.2025

