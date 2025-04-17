Александрова сыграет с Пегулой в 1/4 финала турнира в Штутгарте
Американка Джессика Пегула стала четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте.
Третья ракетка мира во втором круге победила польку Магдалену Фрех со счетом 6:1, 6:1. Матч длился 1 час 1 минуту.
Пегула за выход в полуфинал сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 3) — Магдалена Фрех (Польша) — 6:1, 6:1
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